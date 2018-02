Notstand im Krankenhaus Alle Betten sind belegt, viele Mitarbeiter krank. Jetzt müssen im Landkreis Bautzen sogar Patienten weggeschickt werden.

Viele Patienten, wenig Personal: Um die Versorgung in den Krankenhäusern Bautzen und Bischofswerda aufrechtzuerhalten, zieht die Klinikleitung die Notbremse. © Uwe Soeder

Bautzen/Bischofswerda. So schlimm war es noch nie. Krankenhauschef Reiner E. Rogowski kann sich in den vergangenen 25 Jahren an keine vergleichbare Situation erinnern. Es fällt ihm nicht leicht, zu erzählen, dass die Krankenhäuser in Bautzen und Bischofswerda nicht nur am Limit arbeiten. Sie gehen momentan über ihre Grenzen hinaus.

Im Zehn-Minuten-Takt fahren die Krankenwagen vor. Es ist die Kälte, die besonders den älteren Menschen momentan zu schaffen macht. Laut dem Gesundheitsamt ist die Zahl der gemeldeten Grippefälle im Landkreis Bautzen inzwischen auf über 1 300 gestiegen. Doch die Patienten kommen nicht nur, weil sie an Grippe erkrankt sind. Die eisigen Temperaturen führen bei vielen zu Kreislaufproblemen. Herzinfarkte und Schlaganfälle sind die Folge.

In den Krankenhäusern sind kaum noch Betten frei. 93 Prozent beträgt die Belegung derzeit. Dabei ist eine Belegung von 80 Prozent das Maximum, was eine Klinik eigentlich leisten kann, erklärt Rogowski. Allein in Bautzen kümmern sich Ärzte und das Pflegepersonal auf den Stationen um 376 Patienten, in Bischofswerda sind es 128. Das sorgt in erster Linie dafür, dass der Krankenhausaufenthalt für die Patienten unbequemer wird. Zum Beispiel dann, wenn in ein Zweibettzimmer ein dritter Patient einzieht. „Das alles wäre aber machbar, wenn bei uns nicht so viele Mitarbeiter fehlen würden“, so der Klinikchef.

Nicht die Ärzte fallen aus, sondern vor allem die Krankenpfleger. Petra Wockatz ist für den Pflegebereich der beiden Krankenhäuser verantwortlich. „Ein Drittel unserer Mitarbeiter, die derzeit arbeiten müssten, ist momentan krank“, sagt sie. Mitarbeiter, die im Urlaub sind, wurden da noch gar nicht mitgezählt. Zum Vergleich: Im Durchschnitt fehlen sonst weniger als zehn Prozent der Mitarbeiter aufgrund von Krankheit. „Seit mehr als zwei Wochen hält dieser Zustand an. Und es ist noch keine Entspannung in Sicht“, so Wockatz.

Längere Wartezeiten in der Notfallambulanz

Im Gegenteil: Täglich kommen neue Krankschreibungen hinzu. Auf der Intensivstation ist es besonders schlimm. Dort sind neun Mitarbeiter im Pflegebereich nicht arbeitsfähig. „Geht das so weiter, dann können wir unsere Patienten nicht mehr adäquat versorgen“, erklärt Petra Wockatz. Das ist auch der Grund, warum die Klinikleitung jetzt die Notbremse zieht. Das Krankenhaus gibt Notfällen den Vorrang. Diese Patienten werden weiterhin wie gewöhnlich versorgt. Einbestellte Patienten müssen hingegen damit rechnen, dass ihr Operationstermin verschoben wird. Wen das betrifft, der erhält rechtzeitig einen Anruf vom Krankenhaus. Viele Patienten haben vor der Operation noch einen Untersuchungstermin. Spätestens dort erfahren sie, ob ihre Behandlung tatsächlich vorgenommen werden kann. „Ich weiß, dass das für die Patienten sehr ärgerlich ist. Einige haben die Tage extra frei genommen. Aber wir können da nur um Verständnis bitten“, sagt der Klinikchef.

In der Notfallambulanz müssen Patienten in den nächsten Wochen mit längeren Wartezeiten rechnen. Auch werden jene Patienten nach Hause geschickt, die nicht so schlimm krank sind, dass sie sofort im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Patienten vertrösten, Behandlungen absagen – vieles sei getan worden, um diese Maßnahmen zu verhindern, meint Rogowski. Zunächst habe man die Mitarbeiter auf anderen Stationen arbeiten lassen, was wiederum mit mehr Einarbeitungszeit und mit deutlich mehr Aufwand verbunden war. Auch verzichten viele Angestellte inzwischen auf freie Tage oder sogar auf ihren Urlaub. „Aber das hat Grenzen. Die Mitarbeiter müssen sich auch erholen können“, erklärt Petra Wockatz. Weil sie wissen, wie schwer es die Kollegen haben, schleppen sich einige Mitarbeiter krank zur Arbeit. Nicht wenige musste die Pflegechefin in den vergangenen Tagen wieder nach Hause schicken – schon allein deshalb, damit sie nicht andere anstecken.

Zumindest vor der Virusgrippe haben sich einige Mitarbeiter geschützt. Die Klinik bietet ihrem Personal eine Vierfachimpfung an. Doch wie viele sich in diesem Winter impfen ließen, konnte der Klinikchef am Dienstag nicht sagen.

Für ihn gibt es ohnehin nur noch eine Frage: Wann entspannt sich die Situation? Neulich hat Rogowski einen Anruf erhalten. Ein anderes Krankenhaus bat um Mitarbeiter. „Die Situation ist so dramatisch, weil es allen so geht“, sagt er. Helfen konnte der Klinikchef nicht. Und er weiß nun auch, dass er von den anderen Krankenhäusern kaum Hilfe erwarten kann.

