Notstand an der Freien Schule in Boxberg Die Sanierung nach dem Wasserschaden dauert. Erst im neuen Jahr ziehen die letzten Klassen ins Schulgebäude zurück.

Ab Montag sollen vier der sechs wegen eines Wasserschadens ausquartierten Klassen wieder in das Gebäude der Freien Schule Boxberg zurückziehen. Zwei weitere Klassen bleiben bis Weihnachten vorläufig im Tiz am Bärwalder See untergebracht. © André Schulze

Schreck in der Morgenstunde: Qualm unterm Schuldach, Alarm, Blaulicht, Feuerwehr. Inzwischen ist der Schock der Havarie an der Freien Schule Boxberg von vor drei Wochen einigermaßen verdaut. Aber die Konsequenzen dauern an. Klassenzimmer und Büroräume in der Diesterwegstraße sind noch immer nicht nutzbar. Der Unterricht ist ausgelagert. Die fünfte und sechste Klasse haben im Dorfgemeinschaftshaus ein Ausweichquartier gefunden, die Siebte und Achte in der Gemeindeverwaltung und die Neunt- und Zehntklässler lernen derzeit mit Blick auf den Bärwalder See im Tourismusinformationszentrum Tiz. Komplette Entwarnung für die aktuelle Situation kann Schulleiter Ralph Berthold noch nicht geben. „Aber die Situation wird sich deutlich entspannen.“ Am Montag informierte er die Eltern in einer Versammlung über die aktuelle Entwicklung.

Ein Notstromaggregat versorgt einen Teil des Gebäudes mit Strom, darunter Küche und Lehrerzimmer. Auch Telefonieren ist wieder möglich. Im Laufe dieser Woche werden die Räumlichkeiten soweit nutzbar sein, dass der Unterricht von vier Klassen ins Schulgebäude zurückverlagert werden kann. Ab nächsten Montag, also dem 27. November, sollen die Schüler wieder in der Diesterwegstraße unterrichtet werden, sagt Berthold.

Keine guten Nachrichten gibt es für die Klassen sieben und acht. Sie werden länger im Ausweichquartier bleiben müssen als zunächst gedacht. Vor Weihnachten geht gar nichts. Erst im neuen Jahr, informiert Berthold, soll das Interim beendet sein.

Aber auch dann ist die Schule noch nicht wiederhergestellt. Galt bei den ohnehin laufenden Sanierungsarbeiten für Verteiler, Kabel und Schalter Bestandsschutz, muss wegen des Wasserschadens an der Elektrik die gesamte Situation neu bewertet werden. Eine Katastrophe, meint Berthold. „Ich gehe davon aus, dass immer noch Wasser in einigen Querschächten steht.“ Mindestens zwei von sechs Verteilerkästen seien verschmort.

Die fällige Umplanung der Sanierungsarbeiten soll noch in dieser Woche abgeschlossen sein. Ab 4. Dezember sollen dann die erforderlichen Elektroarbeiten beginnen. Wie es bei den Wasserschäden an Decken, Wänden und Böden weitergeht, ist ebenso offen, wie die Frage, wann die Sanierung vollständig abgeschlossen werden kann.

Die Havarie und die damit verbundene Interimslösung haben nicht nur Auswirkungen auf den Unterricht. Eigentlich unterstützt der Förderverein die Schule täglich mit frischem Tee und einmal die Woche mit Obst und kleinen Snacks. Wegen der logistischen Probleme fallen die Angebote derzeit ebenso ersatzlos aus wie das Ganztagsangebot. Auch das Interreg-Projekt, das sich grenzüberschreitend mit Bildung im grünen Klassenzimmer beschäftigt, musste vorerst abgesetzt werden. Darüber hinaus gehen die Schüler fürs Erste eine Stunde früher nach Hausse und machen dafür mehr Hausarbeiten, „was eigentlich gar nicht zu unserem Schulprofil passt“, meint Ralph Berthold.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: In der Grundschule, die in einem anderen Gebäudeteil untergebracht ist, hat das eingedrungene Wasser glücklicherweise keinen Schaden angerichtet. „Wir haben ab und zu Schwierigkeiten mit der Telefonanlage, aber das ist auch schon alles“, so Schulleiterin Angela Frenzel. Außerdem hat die Versicherung signalisiert, dass sie den entstandenen Schaden im Gebäudeteil der Freien Schule übernimmt. Auch die Eltern haben Hilfe angeboten. Sie wollen freiwillig mithelfen, das entstandene Chaos zu beseitigen. Etwa die Hälfte aller Eltern kamen am Montag zu einer Elternversammlung und wurden von Schulleitung und Bauamt auf den neuesten Stand gebracht.

Vom Tisch ist ein erster Vorschlag, wonach die ehemalige Berufsschule als Interim genutzt werden sollte, bis die Sanierung abgeschlossen ist. Aber dafür wäre der Aufwand wohl zu hoch gewesen. „Wir werden keinen diesbezüglichen Antrag ans Landratsamt stellen“, nimmt Berthold Abstand von der Idee.

Vor allem die Lehrer würden sich wünschen, dass es mit der Sanierung schneller geht. Für sie bedeuten die Umstellungen und das aktuelle Hin und Her doppelte Arbeit. Aber sie stellen sich auf die Situation ein. Notgedrungen.

„Wir können jetzt nur die Daumen drücken, dass die Firmen ihre Zusagen halten“, hofft Berthold. Ist dem so, würde die Elektrik im neuen Jahr wieder reibungslos funktionieren. „Einem regulären Unterricht würde dann nichts mehr im Wege stehen.“

