Notsicherung der Mandaukaserne geht weiter Der Freistaat stellt rund 82 000 Euro bereit. Mit dem Geld soll der Nordflügel gerettet werden.

Thomas Göttsberger am rückseitigen Nordflügel der Mandaukaserne. © Rafael Sampedro

Thomas Göttsberger schaut am Montagnachmittag nach Dienstschluss noch einmal auf der Baustelle vorbei, denn die Bauarbeiten an der Mandaukaserne gehen weiter. Zwei Baugerüste stehen am Nordflügel. Die bröcklige Fassade des Profanbaus ist in warmes Licht gehüllt. Die einsamen Schläge eines Vorschlaghammers hallen aus dem Dachgeschoss über das Gelände. Nach erfolgreicher Sanierung des Südturms hat Göttsberger einen Antrag in Dresden gestellt, um die Rettung des maroden Gebäudes voranzutreiben. „Ziel der Notsicherung ist die Beseitigung der akuten Einsturzgefahr des Nordflügels“, sagt der Finanzbeamte, der sich ehrenamtlich im Stadtforum Zittau engagiert.

111 000 Euro sind für die bauliche Sicherung des Nordflügels veranschlagt. Rund 82 000 Euro stellt der Freistaat an Fördermitteln dafür zur Verfügung. Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises, das Landesamt für Denkmalpflege in Dresden, die Bauaufsicht der Stadt und Architekt Benjamin Pfefferkorn zogen an einem Strang, um einen zeitnahen Beginn zu ermöglichen, sagt Thomas Göttsberger. Den Eigenanteil von rund 30 000 Euro schießt er aus der eigenen Tasche vor, weil die Zeit drängt und die Fördermittel jetzt fließen sollen. Das Stadtforum, der Freundeskreis Mandaukaserne und die Bürgerinitiative „Bessere Mitte“ wollen ab sofort Spenden einwerben, um den Eigenanteil finanzieren zu können.

Erstmalig fließen nun öffentliche Gelder in die Mandaukaserne. Damit sind alle Abrisspläne de facto vom Tisch, denn kein Land reicht Fördermittel für Objekte aus, die auf der Abrissliste stehen. Ein eindeutiges Bekenntnis der Stadt zum Erhalt der Mandaukaserne ist bislang aus den verschiedensten Gründen ausgeblieben, nun aber auch nicht mehr zwingend erforderlich. Die Stadt sucht ohnehin weiterhin nach einem Nutzungskonzept für das Bauwerk. Schon am Donnerstag steht die Mandaukaserne erneut auf der Tagesordnung des Stadtrates. Der Rat soll beschließen, dass Zittau sich um Mittel aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ bewirbt. Eine ähnliche Bewerbung ist im vergangenen Jahr schon einmal gescheitert.

Für Göttsberger ist das noch Zukunftsmusik, für ihn steht die Notsicherung des Nordflügels im Vordergrund. Mit den Fördergeldern sollen die Innendecken und ein einsturzgefährdeter Teil der Außenmauer stabilisiert werden. Außerdem wird der Dachstuhl des Nordflügels instand gesetzt. Dessen Zustand verschlechterte sich in den letzten Monaten rapide. Das Dach ist inzwischen abgenommen worden und soll nun mit Abdeckplatten und noch verwendbaren Dachziegeln geschlossen werden. Regionale Handwerksbetriebe führen die Arbeiten bis zum Jahresende aus. Bauhelfer oder Ehrenamtliche können inzwischen nichts mehr tun. „Da können nur noch Fachleute ran“, sagt Göttsberger. Er hofft aber auf breite Unterstützung, um die Eigenmittel einzuwerben. Spenden können auf ein Konto der Leipziger Denkmalstiftung eingezahlt werden, bei Angabe der Adressdaten erhalten Spender eine Spendenquittung übersandt. „Jeder Euro ist wichtig“, so der Mann vom Stadtforum.

Am Montagabend hat Göttsberger 20 ehrenamtliche Helfer vom Freundeskreis und der Bürgerinitiative zum Essen in den „Schwarzen Bär“ eingeladen, um sich für deren Engagement zu bedanken. Sie werden wohl auch weiterhin Spenden sammeln müssen, denn im nächsten Jahr ist der Mittelbau dran, erst nach dessen Sicherung ist das Haus gerettet.

Spendenkonto: Leipziger Denkmalstiftung

IBAN DE 8886 0555 9211 0090 2453

Verwendungszweck: Notsicherung Mandaukaserne

