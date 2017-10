Notrufmissbrauch in Zittau-Ost Feuerwehr rückt zu vermeintlichen Wohnungsbrand im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses am Uferweg aus.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Zittau. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zittau sind am Donnerstag, um 23.01 Uhr, zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses am Uferweg in Zittau-Ost ausgerückt. Die hauptamtlichen Kräfte der Abteilung vier und die Kameraden der Abteilung eins fuhren mit Drehleiter und zwei Löschfahrzeugen zum Einsatzort. Rettungsdienst und Landespolizei waren bereits vor Ort, als die Feuerwehr eintraf. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Notruf-Missbrauch eines Anwohners. Ein Eingreifen der alarmierten Kräfte war deshalb nicht notwendig. „Die Polizei hatte alles schon geklärt, wir konnten gleich wieder abrücken“, erklärte Zittaus Feuerwehrchef Uwe Kahlert auf Anfrage der SZ.

Der Missbrauch von Notrufen kann laut Strafgesetzbuch mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Wird der Feuermelder nur aus Jux und Tollerei gedrückt, kann das für den Spaßvogel teuer werden. 250 bis 400 Euro kann solch ein Notrufmissbrauch nach Auskunft der Zittauer Feuerwehr kosten. (mh)

