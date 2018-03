notrufe

Rettungsdienst: 112.

Krankentransport: 0351 19222;

Rettungsleitstelle: 0351 501210.

bei Vergiftungen: 0361 730730.

Tierschutzverein: 0174 105935; tier.schutz@gmx.de.

Allgemeinmedizin

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, incl. Kinderarzt: 116117 bzw. Rettungsleitstelle.

FACHÄRZTE

Kinderarzt – Notfallsprechstunden:

Sa./So. von 9-12 und 15-17 Uhr: Dr. Illig, Großenhain, MVZ Carl-Maria-von-Weber-Allee 51, 502345; ansonsten: allgemeinärztlicher Dienst siehe oben.

Augenarzt

Ab 14 Uhr: über die Rettungsleitstelle, 0351 501210.

Zahnarzt

Sa./So.: ZA Badelt, Schönfeld, Liegaer Straße 28, 035248 81232.

Sprechzeiten: Sa. 9-11 Uhr; So. 10-11 Uhr.

Tierarzt

Praxis Annekatrin Bock, Kalkreuth, 03522 37177.

Apotheken

Dienstbereitschaft (Notdienstklingel/)

Sa.: Triebischtal-Apotheke Meißen, Talstraße 23, 03521 452631; So.: Sonnen-Apotheke Meißen, Dresdner Straße 9, 03521 732008, jeweils von 8-8 Uhr.

Zusatzdienste in Großenhain – Sa., Apotheke am Kupferberg, Rostiger Weg 3b, 310020, von 17-19 Uhr; So., Löwen-Apotheke, Hauptmarkt 7, 502481, 10-12 Uhr.

Heute in Großenhain offen: Apotheke am Kupferberg, Löwen- (Hauptmarkt 7), Mohren-Apotheke (Beethovenallee 111) von 9-12 Uhr.

Havarie-telefone

ENSO NETZ GmbH Service-Nr. 0800 0320010; ENSO Energie Sachsen Ost AG: 0800 6686868 (jeweils kostenfrei).

Gasstörung: 0351 50178880.

Stromstörung: 0351 50178881.

Wasser: 03522 523500, 03525 7480, -733349;

TWZV„Pfeifholz“: 0171 8155940.

Wasserverband Brockwitz-Rödern: 03523 9430; -94346.

AZV GKA Großenhain: 0172 3513091; Kalkreuth: 01522 5149533.

Wärme: 03522 62042; 0172 3510572.

(Angaben auf dieser Seite ohne Gewähr!)

