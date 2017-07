Notruf von der Feuerwehr Die Freiwillige Feuerwehr Papstdorf ist kaum einsatzfähig. Einzig neue Mitglieder können das noch ändern.

Ist das Gerätehaus Papstdorf bald genauso verlassen wie auf diesem Foto? Um das zu verhindern, braucht die Freiwillige Feuerwehr dringend neue Kameraden. © Dirk Zschiedrich

Wenn zu wenige Kameraden zum Dienst erscheinen, dann kann eine Feuerwehr nicht mehr arbeiten. Vor diesem Problem steht derzeit die Freiwillige Feuerwehr Papstdorf. Nur noch acht aktive Kameraden hat die Wehr, so Gemeindewehrleiter Max Hamisch. „Wir bräuchten aber mindestens zwölf, um die doppelte Fahrzeugbesatzung vorzuweisen.“ Mit dieser Anzahl hätte man immer genügend Personen für einen Einsatz zur Verfügung.

Doch derzeit herrscht in Papstdorf ein gravierender Nachwuchsmangel, so der Wehrleiter. „Die Feuerwehr in unserem Ort ist stark überaltert.“ Und das, obwohl es in Papstdorf viele junge Leute gebe. Max Hamisch zufolge wurde die Jugendarbeit jedoch lange vernachlässigt. Eine Jugendfeuerwehr gibt es erst seit fünf Jahren. Dort engagieren sich derzeit etwa 14 Kinder und Jugendliche aus allen Ortsteilen der Gemeinde Gohrisch.

Um neue Kameraden und auch Kameradinnen für die Arbeit bei der Feuerwehr zu gewinnen, veranstaltet die Wehr in Papstdorf am 14. Juli einen Informationsabend im Gerätehaus an der Alten Hauptstraße. Ab 19 Uhr erfahren Interessierte dort, wie sich die aktive Mitarbeit bei der Feuerwehr gestaltet.

Max Hamisch zufolge sollten Anwärter zwischen 16 und 55 Jahre alt sein und geistig und körperlich fit. Aller zwei Wochen absolvieren alle einen Übungsdienst. Wer noch nie bei der Feuerwehr war, muss zu Beginn einen Grundlehrgang absolvieren. Danach geht's dann zum Einsatz. Und die Wehr in Papstdorf kann wieder aufatmen.

Weitere Informationen bei Gemeindewehrleiter Max Hamisch,Telefon 01525 4305027

