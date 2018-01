Notruf aus der Feuerwehr Die Feuerwehr in Bischofswerda ist eigentlich gut aufgestellt. Doch am Tag können nur wenige Kameraden ausrücken.

Jens Heinrich, Daniel Richter und Sixten Mütterlein (v.l.)gehören zu den engagierten Feuerwehrleuten in Bischofswerda und Großdrebnitz. Wenn es aber tagsüber brennt, können sie nicht helfen, weil alle drei auswärts arbeiten. © Steffen Unger

Bischofswerda. Die Not war schon groß. Anfang Dezember, es war ein Freitag, ging 8.20 Uhr der Pieper der Bischofswerdaer Feuerwehrleute. Vier von ihnen konnten zum Gerätehaus kommen. Ein Löschgruppenfahrzeug braucht aber eigentlich neun Kameraden, um überhaupt genutzt werden zu können. Die Bürger hatten dabei Glück, dass lediglich eine Tür geöffnet werden musste und es nirgendwo brannte.

Die Bischofswerdaer Feuerwehr ist mit ihren 48 aktiven Kameraden eigentlich nicht schlecht aufgestellt, obwohl es immer mehr sein könnten. Doch tagsüber können nur sehr wenige Feuerwehrleute zum Einsatz ausrücken. Viele arbeiten auswärts, andere können oder dürfen ihren Arbeitsplatz nicht verlassen. Gemeindewehrleiter Sixten Mütterlein ist selbst im Außendienst tätig. Er würde es gar nicht rechtzeitig zu den Einsätzen schaffen. „70 bis 75 Prozent der Bischofswerdaer Einsatzkräfte sind tagsüber nicht da“, sagt er.

Das Rathaus hat dabei wesentlichen Anteil daran, dass es überhaupt so viel sind. Sechs ehrenamtliche Feuerwehrleute sind im städtischen Bauhof beschäftigt. „Sie haben ihre Piepser mit und wenn der geht, dann geht das in der Regel“, sagt Sixten Mütterlein. Doch wenn die Bauhofmitarbeiter mal einen Lkw mit Schwarzdecke auf die Straße bringen wollen und dann zum Einsatz gerufen wird, können sie auch nicht weg. „Sonst ist der Schaden richtig groß“, sagt der Feuerwehrmann.

Aufgaben für Gemeinden werden schwieriger

Das Problem kennt nicht nur Bischofswerda. Viele Gemeinden haben Schwierigkeiten damit, tagsüber genügend ehrenamtliche Feuerwehrleute zu Einsätzen zusammenzubekommen. Der Kreis hat das im Blick. „Der Landkreis Bautzen ist sich bewusst, dass sich die Aufgaben der Gemeinden, eine einsatzbereite Feuerwehr vorzuhalten, schwierig gestaltet“, sagt Kreissprecher Gernot Schweitzer. Manche Feuerwehren sind zwischen 6 und 18 Uhr sogar bei der Leitstelle abgemeldet, dann werden die Kameraden der umgebenden Dörfer und Städte zum Einsatz in den Ort geschickt, wenn dort Hilfe gebraucht wird.

Die Bautzener helfen sich nun, indem sie ihre Berufsfeuerwehr deutlich vergrößern. 35 Kameraden sind bisher eingestellt, ihre Zahl soll schrittweise auf 48 angehoben werden. Kreisbrandmeister Manfred Pethran meint, dass das auch den umliegenden Gemeinden hilft. Bis Bischofswerda reicht der Arm der Bautzener Feuerwehr aber zumindest im ersten Angriff nicht. „Das ist für uns eigentlich nicht relevant“, sagt Sixten Mütterlein.

Der Gemeindewehrleiter wünscht sich deshalb, dass die Stadt weiterhin bei Einstellungen beachtet, dass sich der Bewerber in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert oder bereit ist, das zu tun. Einige Arbeitgeber stellen ihre Mitarbeiter für ihren Einsatz frei und bekommen dann den Verdienstausfall erstattet. „Wir sind für jeden Arbeitgeber dankbar, der das möglich macht“, sagt Sixten Mütterlein. „Das sollte man aber in der Landespolitik auch mehr honorieren und die Arbeitgeber noch mehr unterstützen.“ Nebenkosten fallen schließlich trotzdem an.

Mehr Leute für die Feuerwehr begeistern

Die Bischofswerdaer haben auch schon den ersten Kameraden mit einer Doppelmitgliedschaft. Das heißt, er ist eigentlich in der Freiwilligen Feuerwehr seines Wohnortes aktiv, arbeitet aber in Bischofswerda und kann damit bei Einsätzen in der Stadt mit ausrücken. Es wäre allerdings nötig, dass sich noch mehr Menschen für dieses helfende Ehrenamt entscheiden. Nicht nur Jugendliche, auch Menschen im fortgeschrittenen Alter. Dann wäre sicher auch die Chance höher, dass ein Teil dieser Kameraden am Tag mit ausrücken kann. Sixten Mütterlein sieht noch immer in der einst geplanten Feuerwehrrente einen guten Anreiz. Die Feuerwehrabgabe, die durch die EU gekippt wurde, sei auch eine Möglichkeit. „Ich habe einige getroffen, die bereit wären, diese Abgabe zu zahlen“, sagt der Wehrleiter.

Der Landkreis empfiehlt den Gemeinden, den Brandschutzbedarfsplan zu optimieren, also den Blick auf die Feuerwehren zu richten, die noch tagsüber einsatzbereit sind. Er selbst kann eingreifen, indem er Fördermittel gezielt für die Aktivitäten mehrerer Gemeinden einsetzt.

Praktisch behilft sich die Leitstelle bereits jetzt mit einem ähnlichen Modell. „Vielerorts werden mehr Feuerwehren für den Einsatz alarmiert als unbedingt notwendig“, sagt Kreissprecher Gernot Schweitzer. Dann ist die Chance höher, dass auch genug Feuerwehrleute am Ende vor Ort sind. Die Belastung der vorhandenen Ehrenamtler wächst aber auch. 60 bis 120 Einsätze fährt die Bischofswerdaer Wehr zurzeit im Jahr. Gut möglich, dass es künftig noch mehr werden.

