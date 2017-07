Notruf am Horst In Possendorf rückte die Feuerwehr zum Storchennest aus. Ein Jungvogel war tot. Auch anderswo hat es Adebar schwer.

Nur noch zwei Jungvögel sitzen jetzt im Possendorfer Horst. Das Nest auf dem Schornstein neben der Grundschule ist mit 28 Metern eines der höchsten im Landkreis. © Heiko Wersig Nur noch zwei Jungvögel sitzen jetzt im Possendorfer Horst. Das Nest auf dem Schornstein neben der Grundschule ist mit 28 Metern eines der höchsten im Landkreis.

In Wilsdruff wagt der Nachwuchs unter Aufsicht von Mama oder Papa bereits erste Flügelschläge.

In Wilsdruff wagt der Nachwuchs unter Aufsicht von Mama oder Papa bereits erste Flügelschläge.

Gerade haben die Possendorfer ihren dreifachen Storchennachwuchs noch bejubelt – und dann das. An dem Horst bemerkten Mitarbeiter des benachbarten Rathauses einen kleinen toten Storch. „Der Jungvogel hing etwas weiter unten am Schornstein, hatte sich dort mit einem Flügel verfangen“, erzählt Heiko Wersig von der Bannewitzer Gemeindeverwaltung.

Um den toten Vogel zu bergen, sollten die Kameraden der Freiwilligen Ortsfeuerwehr ran. Doch die Bergung gestaltete sich schwieriger als gedacht. „Wir hätten die Bügel am Schornstein hochklettern können, das haben Kollegen auch schon mal gemacht“, erzählt Wersig, der zugleich Gemeindewehrleiter in Bannewitz ist. Aber der tote Jungvogel habe sich genau auf der anderen Seite der Esse verfangen. „Um dort ranzukommen, hätten wir über das Nest steigen müssen“, erklärt er. Da zu dem Zeitpunkt aber Jungtiere im Horst saßen, war das unmöglich. Die einzige Chance: ein Telefonat mit den Kollegen in Freital.

Die Kameraden der Freitaler Feuerwehr rückten daher am vergangenen Freitag mit ihrer Drehleiter an und holten den verstorbenen Storch vom 28 Meter hohen Schornstein. Bei dieser Gelegenheit schauten sie auch ins Nest. Dabei wurde geprüft, ob die Weißstörche eventuell Stricke verbaut haben, die auf Feldern lagen und nun zu dem Unglück führten. Das komme durchaus vor, erklärt Andreas Kunzmann. Er ist Naturschutzbeauftragter beim Pirnaer Landratsamt und war bei der Bergung des toten Storches in Possendorf dabei. Doch im Horst konnte nichts dergleichen ausfindig gemacht werden.

Währenddessen verharrten die beiden verbleibenden Jungstörche, die mittlerweile etwa sieben Wochen alt sind, in ihrer Kinderstube. Haben sie ihr Geschwisterchen etwa herausgeschubst? „Schon möglich“, sagt Andreas Kunzmann. Genau könne aber niemand sagen, was zu dem Unglück führte. Der tote Storch sei etwas kleiner als seine Geschwister gewesen. Vielleicht verstarb er schon im Horst und wurde dann hinausbefördert. Vielleicht lebte er aber auch noch, als er von seinen Geschwistern oder Eltern aus der Kinderstube geschubst wurde. „Das ist gar nicht so selten“, erklärt Andreas Kunzmann. Dies sei vor allem dann der Fall, wenn das Nahrungsangebot knapp ist oder ein Jungvogel schwächer ist als seine Artgenossen. Es ist eine natürliche Auslese.

So ähnlich könnte es sich auch in Wilsdruff abgespielt haben. Dort lag schon Ende Mai ein kleiner Storch tot am Fuße des Schornsteines. Es blieben nur noch zwei Jungvögel zurück. Denen geht es heute aber prächtig, wie Frank Grunze als Beweis mit der Kamera festgehalten hat. Der Chef einer Wilsdruffer Baufirma schaut regelmäßig bei Familie Adebar in der Stadt vorbei und knipst die Fortschritte des Nachwuchses. „Die Kleinen werden langsam flügge“, sagt er. Erste Flugversuche auf dem Schornstein des ehemaligen Heizhauses hat er schon beobachten können – unter Kontrolle von Mama oder Papa Storch. „Ich dachte, ich bekomme mal alle vier Störche vor die Linse, aber bisher ist mir das nicht gelungen“, sagt Frank Grunze. Die ganze Familie ist eben selten beisammen.

Fünf Junge sind zu viel

Ab Ende August werden sie ohnehin getrennt. Dann machen sich die ersten Störche schon wieder auf den Weg in Richtung Süden, erklärt der Naturschutzbeauftragte Andreas Kunzmann. Meistens fliegen die Altvögel eher los. Die Jungvögel, die übrigens ab einem Alter von etwa zehn Wochen flügge werden, ziehen später nach.

Im Horst im Dippoldiswalder Ortsteil Reinholdshain werden sich dann auch weniger Störche auf den Weg machen als anfänglich zu vermuten war. Mit fünf Jungvögeln war der Horst noch Ende Juni rappelvoll. Doch die Großfamilie hatte Pech. Ein Altvogel vernachlässigte seine Brut, womöglich weil er selbst gesundheitliche Probleme bekam, vermutet Kunzmann.

Damit die fünf Jungen nicht verhungern, haben Naturschützer drei Jungvögel aus dem Horst neben der Förderschule geholt und sie in die Vogelauffangstation nach Dresden gebracht. Die anderen beiden Jungstörche verblieben im Reinholdshainer Horst. „Ein Altvogel schafft es in der Regel, sich um zwei Junge zu kümmern“, erklärt Andreas Kunzmann. Fünf gefiederte Kinder wären aber definitiv zu viel gewesen. Bleibt nun zu hoffen, dass die etwas kleiner gewordene Familie durchhält.

