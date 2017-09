Notreparatur an Autobahnbrücke Nach dem Bruch eines Bauteils rollt der Verkehr bei Wilsdruff in Richtung Chemnitz nur noch über zwei Spuren.

© dpa

Auf der Autobahn A 4 müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen einstellen. Nachdem am Montagvormittag an der Brücke über das Saubachtal bei Wilsdruff Schäden an einem Bauelement bemerkt wurden, musste die Fahrtrichtung Chemnitz auf zwei Spuren eingeengt werden. Standspur und rechter Fahrstreifen ständen vorerst nicht zur Verfügung, heißt es aus dem zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die Geschwindigkeit wurde auf 80 Stundenkilometer reduziert. Zudem wurde die Ausfahrt Wilsdruff aus Richtung Dresden kommend verkürzt.

So schnell wie möglich sollen Bauarbeiten an der Brücke beginnen. Wie lange diese dauern und wann die Autobahn wieder komplett befahrbar ist, sei derzeit noch nicht abzuschätzen, heißt es aus der Behörde. Die Fahrtrichtung Dresden ist nicht beeinträchtigt.

Wie das Landesamt weiter mitteilte, wurde ein Traversenbruch an der Brücke festgestellt. Das ist ein Bauteil, welches sich an der sogenannten Übergangskonstruktion befindet. Diese ermöglicht es, dass sich die Brücke etwa bei Temperaturänderungen ausdehnen oder zusammenziehen kann. Zudem werden Bewegungen ausgeglichen. Die Übergangselemente der Saubachtalbrücke waren erst vor drei Jahren ausgetauscht worden. Das Bauwerk hat eine Gesamtstützweite von 262 Metern, ist 40 Meter breit und 17 Meter hoch.

zur Startseite