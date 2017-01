Notreparatur am alten Sanatorium

Die Gerüste haben neugierig gemacht: Tut sich etwas am alten Sanatorium an der Dresdner Straße in Kreischa? Vorerst nicht, bestätigt die Klinik Bavaria, zu der das Gebäude gehört. Die Gerüste wurde aufgestellt, weil das Dach des Sanatoriums repariert werden musste. „Es war undicht und hat reingeregnet“ sagt Kathleen Balle, Sprecherin der Klinik. Das Wasser hatte auch Schäden an der darunter liegenden Holzkonstruktion hinterlassen. Teile davon mussten deshalb repariert werden.

Bei den Arbeiten am Dach handele es sich aber um eine reine Erhaltungsmaßnahme. Pläne für das schon lange leerstehende Gebäude gibt es derzeit nicht. Bevor es genutzt werden könnte, wäre eine umfangreiche Sanierung nötig. Zudem sei das Haus als Krankenhaus und zur Unterbringung von Patienten in dem derzeitigen Zustand baulich ungeeignet. Auch für die Verwaltung biete sich das Gebäude momentan nicht an. Entsprechende Ideen gab es in der Vergangenheit schon. Allerdings seien die Decken teils aus Holz und müssten erst tragfähig gemacht werden, um größere Lasten auszuhalten. 1839 wurde in Kreischa eine Kaltwasser-Heilanstalt gegründet. Aus dieser entwickelte sich später ein Sanatorium für Herz-, Kreislauf- und Nervenkranke. Nach der Wende übernahm die Klinik Bavaria die Gebäude. (SZ/cb)

