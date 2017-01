Notorischer Ladendieb verhaftet Ein 23-jähriger Freitaler wurde innerhalb von zwei Monaten mindestens sechsmal erwischt. Nun war das Maß voll.

© Symbolbild: Marko Förster

Da er wiederholt durch Diebstähle aufgefallen war, ist ein 23-jähriger Freitaler nun verhaftet worden, teilt die Polizei mit. Seit vergangenem Freitag sitzt der Wiederholungstäter, nach dem er tags zuvor in einem Supermarkt an der Dresdner Straße in Freital bei einem Ladendiebstahl erwischt worden war. Dabei hatte er Lebensmittel und Spirituosen im Gesamtwert von rund 30 Euro in seinen Rucksack und seine Jacke verstaut und ohne zu zahlen den Kassenbereich passiert. Ladendetektive hatten ihn gestellt und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen vor Ort auf ein „ alten Bekannten“. Der 23-Jährige war allein in Freital seit November 2016 sechsmal bei Ladendiebstählen gestellt worden. Dabei hatte er in verschiedenen Supermärten vorrangig Lebensmittel und Spirituosen gestohlen. Zudem steht er im Verdacht, für mehrere Buntmetalldiebstähle im vergangenen Jahr in Freital verantwortlich zu sein.

Aufgrund der andauernden Diebstähle wurde der Mann, der damit offenbar seinen Lebensunterhalt bestreitet, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. (szo)

