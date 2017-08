Notorischer Autodieb gesteht vor Gericht Ein 34-jähriger Pole hat 32 zum Teil hochwertige Autos gestohlen. Das Gericht bietet einen Deal an.

Der einzige angeklagte Diebstahl in Görlitz erfolgte hier, beim Autohaus Elitzsch. Der gestohlene Audi A4 wurde zwei Tage nach der Tat in Polen abgestellt wiedergefunden. © Autohaus Elitzsch

Einen kleinen Einblick in eine polnische Autodiebstahlbande gab es am Montag im Görlitzer Landgericht. Dort steht ein 34-jähriger Pole vor Gericht, dem 32-facher schwerer Bandendiebstahl (oder Versuch) vorgeworfen wird. Der Angeklagte mit der Figur eines Kraftsportlers wurde aus dem Gefängnis vorgeführt, wo er wegen ähnlicher Delikte seit März 2015 eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verbüßt. Die Verlesung der Anklage allein dauerte 29 Minuten, obwohl nur grobe Eckdaten der einzelnen Diebstähle wie Tatzeit, Auto mit Ident-Nummer, Schaden, Tatort genannt werden. In zehn Fällen war es beim Versuch geblieben. Der Wert aller tatsächlich gestohlenen Autos – meistens BMW oder Audi – beträgt 817 000 Euro, der Wert der vergeblich versuchten Autos 352 000 Euro, bei denen Schäden von 7 700 Euro verursacht wurden. Die Tatorte der angeklagten Diebstähle liegen überwiegend in Dresden, mehrere in Berlin und Haßfurt, nur einer in Görlitz, die Tatzeit war von 2013 bis zur Verhaftung 2015.

Gleich zu Beginn des Verfahrens trägt der Vorsitzende Richter Dr. Hauke Hinrichs die vorabgesprochene Möglichkeit eines Vergleichs vor: eine maximale Strafe zwischen sechs Jahren und sechs Jahren/acht Monaten Freiheitsentzug unter Einbeziehung der Vorstrafe gegen ein vollumfängliches Geständnis. Alle Seiten, der Staatsanwalt und der Angeklagte mit seiner Verteidigerin, stimmen zu. Aus Sicht des Angeklagten erscheint das nur logisch. Alle Mitglieder der ehemaligen polnischen Autodiebstahlbande sind gefasst, einige bereits verurteilt, bei anderen laufen die Verfahren noch. Die Beweislast ist erdrückend, zumal es am Ende für das Strafmaß nicht darauf ankommt, wirklich jede Tat hundertprozentig nachzuweisen. Und so erzählt der Angeklagte über sein Leben als Mitglied dieser Bande.

Auf die schiefe Bahn sei er schon mit 16 Jahren geraten, als er begann Drogen zu konsumieren, Marihuana, polnische Amphetamine, später Crystal. Dafür, und für die sich entwickelnde Spielsucht wurde Geld gebraucht, das er sich zunächst mit Diebstählen in Polen besorgte, so der Angeklagte. Die Grenzöffnung nach Deutschland im Dezember 2007 sei zeitgleich der Startschuss für die Autodiebstähle in Deutschland gewesen. Wie das funktioniert, habe er sich im Internet angelesen. Gemeinsam sei man nach Deutschland gefahren, habe nach geeigneten Autos (auch passend zum mitgebrachten Werkzeug) Ausschau gehalten und dann zugeschlagen. Manchmal sei er auch allein unterwegs gewesen, habe das Auto dann ein paar Kilometer vom Tatort entfernt abgestellt und ein anderes Bandenmitglied informiert, der das Auto nach Polen holte. Dort wurden die Autos ohne Papiere verkauft. Es gab oft nur zehn Prozent des eigentlichen Wertes oder gar weniger. für einen 75 000-Euro-Audi-TT direkt aus Ingolstadt zum Beispiel gerade einmal 20 000 Zloty (knapp 5 000 Euro). Das Geld wurde aufgeteilt, in Drogen umgesetzt und im Casino verspielt. Der Diebstahl von vier fabrikneuen Audis direkt vom Parkplatz des Audi-Werkes sticht heraus. „Da war Baustelle, alles kaum gesichert, und die Schlüssel steckten“, erzählt der Angeklagte. An viele andere Diebstähle kann er sich nicht so genau erinnern: Es waren einfach zu viele. Ein Teil ist bereits abgeurteilt und nicht noch einmal angeklagt. Und es scheint wahrscheinlich, dass längst nicht alle begangenen Diebstähle angeklagt sind. Ein Beispiel: „Der einzige Mazda in der Anklageliste sticht heraus: Können Sie sich an den erinnern?“ Angeklagter: „Das ist schwer. Ich weiß nur, dass wir für die Mazdas einen festen Abnehmer hatten.“ Das Verfahren wird am Freitag fortgesetzt.

