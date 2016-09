Notoperation nach Raubversuch Wegen einer Spielekonsole wurde am Samstagmorgen ein 21-jähriger Görlitzer mit einem Messer schwer verletzt. Außerdem wurden ein Mercedes CLK gestohlen und illegale Plakate entdeckt.

© dpa

Görlitz. Am frühen Samstagmorgen sind in einer Wohnung an der Jauernicker Straße in Görlitz zwei Männer verletzt worden. Nach Informationen der Polizei haben sich zum Tatzeitpunkt fünf junge Görlitzer in den Räumlichkeiten aufgehalten. Ein 21-jähriger Gast und ein bisher noch unbekannter Komplize sollen versucht haben, dem 26-jährigen Wohnungsmieter gewaltsam eine Spielkonsole zu entwenden. Dabei würgten und schlugen sie den Mann. Dieser griff zu einem Messer und stach dem 21-jährigen Angreifer in den Bauch. Beide Männer wurden verletzt. Der 21-Jährige erlitt durch den Stich schwere Verletzungen und wurde im Klinikum notoperiert sowie intensivmedizinisch versorgt. Alle Beteiligten waren deutscher Nationalität.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes und der gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Kriminaltechniker untersuchten am Samstag die Wohnung des 26-Jährigen. Dabei fanden sie auch Utensilien, die den Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nahelegen.

Samstagnacht haben Unbekannte mehrere Plakate und Aufkleber im Stadtgebiet von Görlitz und der näheren Umgebung angebracht, die augenscheinlich politisch rechtsgerichtete Aussagen enthielten. So beispielsweise im Bereich der Bismarckstraße, der Girbigsdorfer Straße und auf einem Ponton am Berzdorfer See. Eine strafrechtliche Relevanz der Inhalte war nach einer ersten Betrachtung jedoch nicht erkennbar. Polizisten entfernten die Plakate und Aufkleber und erstatteten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen illegalem Plakatierens.

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen schwarzen Mercedes in Görlitz gestohlen. Der zwölf Jahre alte CLK 200 mit den amtlichen Kennzeichen H-ML 1349 stand an der Friedhofstraße. Der Zeitwert des Pkw wurde mit rund 8 000 Euro beziffert. Die Soko Kfz ermittelt und fahndet international nach dem Auto. (szo)

zur Startseite