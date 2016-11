Notlandung wegen überhitzter Platine Im Cockpit eines Airbus aus Dresdens rauchte es. Nun scheint die Ursache gefunden zu sein.

Im Mai kam es in einem A319 aus Dresden zu einem Zwischenfall. © Symbolfoto: dpa

Als der Airbus A319 aus Dresden im Mai zur Landung in Düsseldorf ansetzt, breiten sich plötzlich Rauch und Gestank im Cockpit aus. Die Piloten setzen die Sauerstoffmasken auf und erklären „Luftnotlage“. Sie können den Flieger mit 142 Passagieren sicher landen. Die Besatzung wird später ins Krankenhaus gebracht. Beide Piloten erlitten eine leichte Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung. Fluggäste wurden nicht verletzt.

Sechs Monate nach dem Zwischenfall hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BfU) einen Zwischenbericht vorgelegt. Als Quelle für den Geruch ist demnach ein Bauteil identifiziert worden, das die Cockpitsteckdosen hinter den Piloten mit Strom versorgt. Eine der Platinen hat Spuren von Hitzeentwicklung aufgewiesen. Auf einem Foto von der Untersuchung sind schwarze, rußige Stellen zu erkennen. Die BfU hat das Ereignis als schwere Störung eingestuft und setzt ihre Untersuchung fort. Ziel sei es, solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Die Eurowings-Maschine war am Abend des 16. Mai in Dresden gestartet. Kurz vor der Landung, gegen 21.35 Uhr, bemerkten die Piloten den Geruch, der bis zum Aufsetzen des Flugzeugs andauerte. Für kurze Zeit löste das Rauch-Warnsystem im Cockpit aus. Auch in der Kabine war der Geruch wahrzunehmen. (SZ/sr)

zur Startseite