Notfallplan für Pannen-Aufzug Der Meißner Panoramalift steht erneut still – wieder einmal zur Unzeit. Die nötigen Reparaturen sind aufwendig.

Könnte so schön sein, wenn er denn dauerhaft funktionieren würde: Der im Mai 2011 in Betrieb genommene Panoramaaufzug. © Claudia Hübschmann

An die 120 Ausfalltage dürfte der Meißner Panoramalift seit seiner Inbetriebnahme im Mai 2011 inzwischen angehäuft haben. Hinzu kommen Dutzende technische Störungen wegen defekter Türsensoren, ausgefallener Klimaanlagen, Frostproblemen und diversen anderen Störfällen. Auch sieben Evakuierungen stehen bisher zu Buche.

Seit drei Tagen ist es nun wieder soweit. Der Aufzug steht still. Die Umlenkrolle an der Bergstation ist verschlissen, muss ausgetauscht werden. Wieder einmal kommt der Defekt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. In der Weihnachtszeit profitieren Gastronomen und Hoteliers am Burgberg von überproportional vielen Gästen. Für die meisten ist der Aufzug die schnellste, bequemste und auch schönste Art und Weise, zu Dom und Burg zu kommen.

„Jetzt wäre ein längerer Ausfall fatal“, ächzt deshalb Gastronom und Stadtrat Karsten Müller (ULM). Zuletzt war der Lift Ende September während des Weinfestes, vorher am 1. Juli mitten in der touristischen Hochsaison längere Zeit ausgefallen. Dass jetzt kein längerer Stopp droht, ist keinesfalls sicher. „Der festgestellte Ausfall an der Umlenkrolle ist nicht einfach zu reparieren. Es muss in jedem Fall ein Gerüst gestellt, Ersatzteile extra angefertigt werden“, sagte Stadtbauamtsleiter Dirk Herr während der letzten Stadtratssitzung des Jahres am vergangenen Mittwoch.

Thema sollte eigentlich nur sein, wie hoch die Kosten sind, mit denen sich die Stadt an dem neu ausgearbeiteten Vollwartungsvertrag mit der Dresdner Firma FB-Aufzüge beteiligt. Weil die Gewährleistung der Herstellerfirma Hütter am 31. Dezember endgültig ausläuft, musste die Wartung in Zusammenarbeit des Betreibers – der Städtischen Dienste Meißen (SDM) – und dem Bauamt der Stadt neu ausgeschrieben werden.

Einstimmig beschlossen wurde, dass die schon bisher für die Wartung verantwortliche Dresdner Firma bis Ende 2019 für jährlich 43 100 Euro weiter Schäden am Aufzug behebt. Dabei plant die Stadt ab 2018 mit Ausgaben von 35 000 Euro, die restlichen 8 000 Euro übernimmt der Betreiber SDM. „Für das kommende Jahr kommen wir mit den bislang im Haushalt eingeplanten 25 000 Euro hin, da der Lift in 2016 bisher nur 15 000 Euro gekostet hat“, so Dirk Herr. Daran ändere auch die jetzt verschlissene Umlenkspule nichts. Denn entgegen anders lautender Berichte werde der Austausch der Rolle durch die Firma Hütter gewährleistet, also bezahlt.

Ab 14. Dezember soll der Lift noch einmal umfangreich repariert werden, danach wieder funktionieren. „Es wird dabei der neue, akkubetriebene Lüfter vervollständigt, der bei einem eventuellen Stromausfall in der Kabine selbstständig laufen wird“, sagte Herr. Außerdem soll die Umlenkrolle notdürftig repariert werden, um zumindest den vorläufigen Betrieb sicherzustellen. Dazu sollen vorerst einzelne Teile ausgetauscht werden. Später müsse dann eventuell die komplette Rolle ersetzt und neu eingebaut werden.

Momentan ist die Umlenkrolle nämlich leicht schief eingebaut, was zu einer stärkeren Abnutzung führt. Nach Herrs Ausführungen sahen einige Stadträte noch Redebedarf. „Wann bekommen wir endlich ein schlüssiges Konzept hinsichtlich der dringend notwendigen Einhausung im oberen Bereich des Lifts“, wollte Oliver Morof (ULM/FDP) wissen. Diese Frage, so Herr, bedürfe noch einer intensiven Planung und Abstimmung mit dem Denkmalamt, da eine Einhausung in die Gemäuer der Burg eingreife.

Ein schlüssiges Gutachten über Kosten und Nutzen für einen sichereren Betrieb des Aufzugs – von der Idee einer zusätzlichen Pumpe in der Talstation bis zur Einhausung am Burgberg – forderte FDP-Stadtrat Martin Bahrmann. Ähnlich äußerte sich Matthias Rost (SPD/Freie Bürger/Grüne). „Wir benötigen im neuen Jahr eine genaue Aufschlüsselung über die wichtigsten Maßnahmen, die für einen sicheren Betrieb des Aufzugs nötig sind. Nur so wissen wir, ob wir mit den geplanten Kosten jährlich auskommen“, sagte er. Der Aufzug steht jedenfalls mindestens bis Ende nächster Woche still. In dieser Zeit wird ein Shuttle-Bus Gäste zur Burg und wieder ins Tal transportieren. Dass der Panoramalift danach wieder funktioniert, hoffen Hoteliers, Gastronomen und Touristen gleichermaßen.

zur Startseite