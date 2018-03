Note von Papierfabrik Louisenthal prämiert Die Papierfabrik in Königstein ist eines der Werke Louisenthals, die jetzt für eines ihrer Produkte ausgezeichnet wurde.

Die Vorderseite der Banknote zeigt die Kathedrale von Etschmiad, die der Überlieferung nach ein Stück der Arche Noah beherbergen soll. © G+D

Louisenthal/Königstein. Das Unternehmen G+D Currency Technology, zu der auch die Papierfabrik Louisenthal gehört, erhielt kürzlich für eines ihrer Produkte die Auszeichnung „Regional Banknote of the Year“. Gekürt wurde die armenische Sammlernote 500 Dram. Mit der Note gedenkt das Land der Arche Noah. Die Banknote basiert auf dem neuen Hybrid-Substrat der Papierfabrik Louisenthal. Diese Scheine sind laut Firma besonders widerstandsfähig, da das mittige Baumwollsubstrat beidseitig mit Polyesterfolien überzogen ist. Außerdem sind mehrere Sicherheitselemente wie Wasserzeichen und Sicherheitsfaden verarbeitet. Die Papierfabrik in Königstein ist eines der Werke Louisenthals. Der prämierte Geldschein wurde allerdings im südlich von München gelegenen Werk hergestellt, nicht im Königsteiner Werk. (SZ)

