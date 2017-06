Note 1 fürs Querxenland Kinder und Betreuer fühlen sich im Kiez in Seifhennersdorf wohl. 76 Prozent der Gäste empfehlen es weiter. Eine Werbeoffensive läuft.

Ausgelassen ist die Stimmung nicht nur an einem der neuen Kicker im Seifhennersdorfer Kindererholungszentrum (Kiez) Querxenland. © matthias weber

Es ist Hochsaison im Kindererholungszentrum (Kiez) Querxenland in Seifhennersdorf. Einige Schulklassen aus Sachsen nutzen jetzt gerade die letzte Schulwoche vor den großen Sommerferien für Ein- und Mehrtagesfahrten ins Querxenland. Kiez-Geschäftsführer Rüdiger Schaper ist zufrieden mit der Auslastung der Einrichtung. Das zeigt auch wieder die Bilanz des vergangenen Jahres. Mit 48 131 Übernachtungen und 14 985 Gästen ist zwar das Rekordergebnis vom Vorjahr mit über 52 000 Übernachtungen und 16 500 Gästen nicht erreicht worden, aber das war auch nicht zu erwarten, berichtet der Geschäftsführer. „Uns war von vornherein klar, dass wir an die Zahlen von 2015 in diesem und im nächsten Jahr nicht herankommen können“, sagt Rüdiger Schaper. Das liegt an den sich überschneidenden Sommerferien in Sachsen und Brandenburg. Die letzten zwei Wochen in Sachsen und die ersten zwei in Brandenburg fallen zusammen. „Da haben wir sogar einige Anfragen absagen müssen“, schildert er und hofft, dass es 2018 wieder besser wird.

76 Prozent der Gäste haben im vergangenen Jahr angegeben, dass sie auf Weiterempfehlung oder aus eigenem Erleben heraus Übernachtungen im Kiez gebucht haben. Deshalb ist es dem Kindererholungszentrum besonders wichtig, dass die Gäste ihren Aufenthalt nachher bewerten und wie sie die Leistungen der Einrichtung einschätzen. Schulnoten von 1 bis 5 sollen sie dafür vergeben. „2016 hat es für das Serviceverhalten unserer Mitarbeiter die Note 1,14 gegeben. Das ist ein genialer Wert“, schwärmt Rüdiger Schaper. Auch für die Unterkünfte (1,3), Gelände (1,18), Programm (1,35) und die Gästeversorgung (1,5) gab es super Einschätzungen von den Gästen. Die Noten sind gegenüber dem Vorjahr noch leicht gestiegen. 68 Prozent der Gäste empfehlen das Kiez uneingeschränkt weiter, und 94 Prozent sind voll zufrieden mit dem Aufenthalt hier gewesen. „Das ist die beste Werbung für uns“, sagt er. Jetzt sind die Bewertungen auch übers Internet und über eine separate Bewertungsplattform möglich. Die Homepage vom Kiez soll teilweise neu gestaltet werden. Über sie kann nun in diesem Jahr auch online gebucht werden.

„Uns ist bewusst, dass wir etwas teurer sind, als manch andere ähnliche Einrichtung. Aber Qualität hat auch ihren Preis“, sagt Rüdiger Schaper. Und dass sie damit richtig liegen, belegen für ihn auch die Ehrungen, die sie in jüngster Zeit erhalten haben. Dazu zählt der große Preis des Mittelstandes 2016. Immerhin sind hierfür 476 Unternehmen Sachsens nominiert gewesen. „Aus dem Bereich, aus dem wir kommen, uns dabei gegen die Wirtschaft behaupten zu können, darauf sind wir schon stolz“, sagt er. 2016 ist überhaupt das Jahr der Qualitätsoffensive für das Querxenland gewesen. Erneut ist das Kindererholungszentrum mit dem Qualitätssiegel „ServiceQualität Deutschland“ ausgezeichnet worden. Die Einrichtung hat hierbei nicht nur ihre Zertifizierung der Stufe II verteidigen, sondern auch die höhere Stufe III erwerben können. Zudem gab es vom Bundesforum für Kinder- und Jugendreisen erneut die Klassifizierung als Vier-Sterne-Unterkunft.

Um den Standard zu halten und auszubauen, ist 2016 in die Außenanlagen und in die Gebäude investiert worden. Das Kiez besitzt jetzt unter anderem auch einen Niederseilgarten, neue Tischtennisplatten und Relaxliegen im Außengelände. Wichtig ist auch das Einrichten eines Hotspots für schnelles Internet gewesen. 2017 werden nun allein 500 000 Euro in eine effizientere Wärmeversorgung investiert. Und das ist noch längst nicht alles.

