Note 1 für Meißner Schulbus Zum bundesweiten Testsieger in Hessen fehlen nur wenige Prüfpunkte. Was wird bemängelt?

Beim bundesweiten Schulbustest glänzt Meißen mit Note „sehr gut“. © Symbolbild/Hübschmann

Der ADAC hat jetzt das Ergebnis seines großen Schulbustests vorgestellt. Bei den ÖPNV-Linien, die die jeweils größte Schule ansteuern, wurden im ersten Quartal 2016 Beförderung, Fahrer und Fahrzeug unter die Lupe genommen. Von den bundesweit 60 Fahrten mit mindestens einer halben Stunde Dauer erhielten 57 die Noten „sehr gut“ oder „gut“. Insgesamt war die Positivliste länger als die Negativliste.

Den bundesweiten Testsieger in Seeheim-Jugendheim in Hessen und die ebenfalls mit „sehr gut“ bewerteten Schulbusfahrten in Hohenstein-Ernstthal, Meißen und Markkleeberg trennen nur wenige Prüfpunkte. Die Pluspunkte bei den sächsischen Testergebnissen mit der Meißner Linie 408 von Jessen: pünktlich, nicht überfüllt, die Haltegriffe in kindgerechter Höhe, Videoüberwachung sowie Spiegel/Kamera zur Kontrolle des hinteren Türbereichs, ein eigener Bereich mit Stopp-Taste für Rollstuhlfahrer und nicht zuletzt ein sehr freundlicher Fahrer. Zu bemängeln gab es die fehlenden Informationsdisplays und Anzeigen der Liniennummern.

Die Busfahrten in Annaberg-Buchholz (Linie 417) und Oelsnitz (Linie V35) schnitten mit „gut“ ab. Positiv beurteilt wurde hier, dass die Durchgänge frei und keine Gefahrenquellen vorhanden waren. Zu beanstanden war auf beiden Linien, dass die Kinder auf den Stufen saßen beziehungsweise standen. (SZ/pa)

zur Startseite