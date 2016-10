Notarztversorgung gesichert Eine neue Kooperation deckt die Dienste ab November ab. Allerdings sinkt auf dem Land die Bereitschaft der Ärzte.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 169 zwischen dem Abzweig Noschkowitz und Ostrau waren unter anderem zwei Notärzte im Einsatz. Sie haben die zum Teil schwer verletzten Insassen behandelt. Im Raum Döbeln und Leisnig ist zu jeder Tages- und Nachtzeit mindestens ein Notarzt im Einsatz. Das war nicht überall der Fall. © Archiv/André Braun

Fünf Notarztstandorte gibt es in Mittelsachsen. Doch nicht überall finden sich genügend Ärzte, die diese für sie freiwilligen Dienste übernehmen. 27 056-mal waren Rettungswagen in Mittelsachsen im Einsatz. Insgesamt 7 436-mal war ein Notarzt dabei. Diese Daten für das Jahr 2013 veröffentlichte das sächsische Innenministerium. Aus dieser im vergangenen Jahr veröffentlichten Statistik geht ebenfalls hervor, dass im selben Jahr in Döbeln zwölf Notarztdienste unbesetzt geblieben sind. 2014 sah das anders aus: Seitdem gibt es keine Versorgungslücken.

Zur Situation im Klinikum Döbeln teilte Sprecher Dr. Sigrun Mühle mit: „Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand haben in unserem Klinikum fünf Ärzte die Berechtigung, Noteinsätze zu fahren.“ Von Ärzten der Helios Klinik Leisnig werden derzeit monatlich etwa 25 Dienste abgedeckt. Lediglich zwei externe Kollegen würden das Notarztsystem in Leisnig unterstützen, so Sprecherin Annett Lott. „Besonders in ländlichen Regionen ist es zunehmend schwierig, Ärzte für das Notarztsystem zu gewinnen. Immer weniger sind bereit, für die Dienstausübung ihre Freizeit zu opfern“, erklärt sie. Vor diesem Hintergrund sähen sich die Klinikärzte zunehmend in „einer besonderen Verantwortung, wenn es um die notärztliche Versorgung der Leisniger Bürger geht“. Diese Bemühungen spiegelt die Statistik des Innenministeriums wider: In Leisnig seien weder 2013 noch 2014 Notarztdienste nicht besetzt gewesen.

Deutlich prekärer war dieser zufolge die Lage in der Region Mittweida/Frankenberg/Hainichen: 2013 blieben 74 Notarztdienste unbesetzt, ein Jahr später immerhin noch 53. Da die Dienste in Mittweida nicht mehr vollständig abgedeckt werden konnten, hatte die Arbeitsgemeinschaft Notärztliche Versorgung, einen externen Dienstleister beauftragt. „Dieser setzt unterschiedliche Ärzte ein, aber keinen aus der Region. Das wiederum ist für den Katastrophenfall oder bei größeren Ereignissen wichtig, um auf leitende Notärzte zurückzugreifen, die eigentlich immer aus der Region stammen“, erklärt Kreissprecher André Kaiser. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass die Mediziner regelmäßig Einsätze fahren. In der Vergangenheit sei es vor allem tagsüber schwierig gewesen, die Notarztversorgung sicherzustellen.

Nun hat die Kreisverwaltung eine Lösung für die angespannte Lage gefunden: Ab November teilen sich die Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH (LMK) und die Firma Rescue Mittelsachsen die Dienste. Das englische Wort Rescue heißt übersetzt Rettung. Das Unternehmen ist erst wenige Monate alt. Geschäftsführer ist Ronny Illig. „Er ist seit knapp 15 Jahren Rettungsassistent in der Rettungswache Mittweida und wird grundsätzlich mit niedergelassenen, ortsansässigen Notärzten zusammenarbeiten“, erklärt André Kaiser.

Jana Lützner, Referatsleiterin Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz im Landratsamt, ergänzt: „Ich freue mich sehr, mit der LMK und Herrn Illig zuverlässige Partner in der rettungsdienstlichen Versorgung der Bürger des Landkreises gefunden zu haben. Vor allem, dass wieder ortsansässige Notärzte eingebunden werden und wir dauerhaft bei Großschadenslagen auf sie zählen können.“

Der Einsatz der Rettungsfahrzeuge sowie die Organisation der Fahrten in der Region Döbeln werden durch den Rettungszweckverband (RZV) der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Region Döbeln mit Sitz in Grimma koordiniert. Dort muss auch darauf geachtet werden, dass die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes beim Patienten so gering wie möglich ist. In der sächsischen Landesrettungsdienstverordnung ist geregelt, dass zwischen dem Anruf in der Leitstelle, der Ausrücke- und der Fahrzeit maximal zwölf Minuten vergehen sollten. Es gibt die Vorgabe, dass in mindestens 95 Prozent der Fälle pro Jahr diese Zeit eingehalten werden sollte. Das Innenministerium gelangt bei seiner Überprüfung der Daten zu dem Fazit, dass der örtliche RZV diese Hilfsfrist erfüllt.

