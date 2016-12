Notarzt landet auf Löbauer Spielplatz Ein Rettungshubschrauber ist am Donnerstagmittag in Löbau gelandet und hat einen Notarzt abgesetzt. Der musste seinen Kollegen vertreten.

... in Löbau gleich neben einem Spielplatz gelandet.

Löbau. Eine spektakuläre Landeaktion hat der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 62 am Donnerstagmittag in Löbau absolviert. Der gelbe Hubschrauber ging auf der Wiese am Rosengarten gleich neben dem Spielplatz an der Teichpromenade (B 178 Richtung Herrnhut) nieder.

Der Flieger kam allerdings nicht wegen eines Unfalls nach Löbau, sondern transportierte den diensthabenden Hubschrauber-Notarzt aus Bautzen zu einem Einsatz. Das bestätigte Heiko Pietschmann von der zentralen Rettungsleitstelle für die Oberlausitz in Hoyerswerda. Der eigentlich zuständige Löbauer Notarzt war in einem anderen Einsatz gebunden.

Der eingeflogene Mediziner wurde bei einer Arztpraxis in der Inneren Zittauer Straße benötigt, wo bereits ein Rettungswagen mit Sanitätern vor Ort war. Der betroffene Patient wurde in Begleitung des Notarztes mit einem Rettungswagen ins Klinikum Görlitz gebracht. Der Hubschrauber flog ebenfalls nach Görlitz, um den Notarzt wieder aufzunehmen, so Heiko Pietschmann. (szo/abl/ms)

