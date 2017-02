Notarzt kracht mit VW zusammen Mit Blaulicht krachte ein Rettungswagen des DRK auf einer Kreuzung in einen VW. Notarzt und Rettungsassistent wurden verletzt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Viel blieb nicht vom Einsatzfahrzeug des DRK übrig. Beide Insassen mussten in ein Krankenhaus zur Behandlung. © Roland Halkasch Viel blieb nicht vom Einsatzfahrzeug des DRK übrig. Beide Insassen mussten in ein Krankenhaus zur Behandlung.

Die B 173 war zeitweise gesperrt.

Der Schaden am VW hielt sich im Vergleich zum Notarzteinsatzfahrzeug in Grenzen.

Wilsdruff. Auf der B 173 in Kesselsdorf kam es am späten Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung Sachsenallee stießen ein Notarzteinsatzfahrzeug des DRK und ein VW Touareg zusammen. Der Wagen des DRK war mit Sondersignal auf einer Einsatzfahrt auf der Bundesstraße unterwegs. Der Fahrer des VW wollte wohl die B 173 kreuzen und wurde dabei vom Rettungsfahrzeug getroffen. Der Notarzt und der Rettungsassistent zogen sich Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der VW-Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Am über 100.000 Euro teueren Notarzteinsatzfahrzeug entstand möglicherweise Totalschaden. Auch der VW Touareg wurde erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Richtungsfahrbahn Dresden der B 173 war zeitweise gesperrt. (szo)

