Notare öffnen ihre Türen

Am 22. März ist Tag der offenen Tür bei den Notaren in der Weißeritzregion. Daran beteiligen sich in Dippoldiswalde Notarin Liane Hache und in Freital die Notare Aurel Kemper sowie Rüdiger Müller. Dieser gemeinsame Tag der offenen Tür steht unter dem Thema „Vorsorgevollmacht und Testament – Nie zu früh, doch oft zu spät“, wie die Notarkammer Sachsen informierte. Dabei geht es um Vorsorge für den Fall, dass ein Mensch nach einem Unfall oder durch Krankheit nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen selbst zu treffen. Wer für diesen Fall keine Vollmacht an eine Vertrauensperson ausgestellt hat, ist auf gerichtliche Hilfe angewiesen. Was bei einer solchen Vollmacht beachtet werden muss, darüber informieren die Notare. (SZ/fh)

Offene Tür im Notariat Liane Hache, Obertorplatz 8, Dippoldiswalde, am 22. März von 15 bis 18 Uhr.

