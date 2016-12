Notärzte in Not Görlitz hat ein prima Notarztsystem. Doch über Weihnachten und Neujahr fehlt ein Arzt. Das ist keine Seltenheit mehr.

Kommt der Notarzt im Auto oder mit dem Hubschrauber? Besetzungsprobleme in den Dienstplänen werfen in jüngster Zeit diese Frage öfter auf. © André Schulze

Ein Problem naht: „In Zukunft könnte der Ärztemangel auch für die Notfallmedizin spürbar werden“, deutete Gerold Noack vom Rettungswesen des Landratsamtes Görlitz im Juli an. Ist diese Zukunft schon erreicht? „Möglicherweise“, überlegt Andreas Kinscher. Der Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am St. Carolus-Krankenhaus Rauschwalde ist der Dienstplaner für den Notarztstandort Görlitz, zuständig für Stadt und Umland.

Die Sorgen kommen beim Blick auf die Planungen. Ende November klafften da noch Lücken für Dezember: „An neun Tagen ist nach 16 Uhr kein Notarzt für Görlitz verfügbar, an drei Wochenenden komplett kein Dienst da.“ Vor allem um Weihnachten und den Jahreswechsel ist Notarztmangel. Komplett abgedeckt wurden alle erforderlichen Dienste zuletzt im April. „Geht das so weiter, schlittern wir in eine gefährliche Lage“, warnt Andreas Kinscher.

Während montags bis freitags tagsüber Ärzte der beiden Görlitzer Krankenhäuser die Dienste absichern, beruhen Notarzteinsätze nach 16 Uhr und an Wochenenden auf freiwilliger Basis. Für diese Tätigkeit haben Notärzte eine eigene Abrechnungsnummer der Krankenkassen. Allerdings stehen von den im Landkreis zugelassenen 125 Notärzten immer mehr nur auf dem Papier. Hans Richter, Leiter des Amtes Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen des Lankreises, bestätigt: „Tendenziell sind immer weniger junge Kollegen bereit, neben den Klinik- auch Notarztdienste zu übernehmen.“ Ohnehin ist der Aufwand hoch, den Fachkundenachweis zu bekommen. Ein niedergelassener Arzt kann nicht ohne Weiteres seine Praxis schließen, um auf einer Intensivstation das nötige Praktikum zu absolvieren. Ähnliches trifft auf Ärzte in Krankenhäusern zu. Dort müssen die täglichen Klinikplanungen die erforderlichen Freistellungen der Notärzte berücksichtigen. „Wer nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und am nächsten Morgen wieder im OP stehen muss, kann nicht noch jede Nacht Notarzt sein“, sagt Andreas Kinscher. Zwei andere, nicht genannt werden wollende Notärzte, sehen dafür einen Grund in der Zunahme der Einsätze. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen kommen 20 Notarzteinsätze auf 1 000 Einwohner pro Jahr. In Sachsen sind es doppelt so viele. „Es kann ja nicht sein, dass die Menschen im Osten extrem lebensbedrohlich gefährdeter sind“, überlegt ein Görlitzer Mediziner und zeigt auf die Einsatzleitstelle: „Müssen wirklich Notärzte zu jedem Betrunkenen?“ Sein Kollege schildert, dass mancher Anruf auf der 112 schon dem Notrufmissbrauch nahekommt: „Die Leute rufen längst nicht mehr nur in wirklichen Notlagen an. Neulich meldete eine Mutter nachts um 3 Uhr, dass ihr Kind schon seit drei Tagen hustet!“ Auf die Frage, warum dann dennoch der Notarzt mit Blaulicht losrast und sich dabei selbst in Gefahr begibt, weiß Andreas Kinscher eine Antwort: „Weil sich in unserer juristisch klagefreudigen Zeit auch die Disponenten in der Leitstelle absichern müssen.“ Unterm Strich trägt auch das dazu bei, dass sich Notärzte im freiwilligen Dienst zunehmenden Stress nicht aussetzen wollen. Gerold Noack ahnte schon im Juli: „Irgendwann ist die Grenze erreicht.“

Die Sorgen der Notärzte beruhen überdies auf dem Blick über die Kreisgrenzen: „Es sieht landesweit an vielen Orten wesentlich schlechter aus“, sagt auch Andreas Kinscher. Man müsse aber zeitig genug reagieren, damit dramatische Zustände in Görlitz nicht eintreten wie etwa in Meißen, wo in einem Monat 26 Notarztdienste unbesetzt blieben. Auch deshalb betont Markus Cording, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Notärztliche Versorgung in Dresden (Arge Näv): „Historisch betrachtet haben die Stadt und der Landkreis Görlitz eine besonders hohe positive Rolle in der notfallmedizinischen Versorgung in Sachsen eingenommen. Das verpflichtet uns, auch künftig eine stabile Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.“

Die Arge Näv ist für die Notarztversorgung im Kreis Görlitz gesetzlich verantwortlich. Zwischen Bad Muskau und Zittau sind an fünf Notarztstandorten insgesamt 3 650 Notarztdienste zu je zwölf Stunden zu besetzen. „2014 wurde dieses Ziel mit 99,78 Prozent und 2015 mit 98,86 Prozent erreicht“, berichtet Markus Cording. Die Planung über Ferien und Feiertage sei dabei wie in allen anderen Arbeitsbereichen „immer schwierig“, Weihnachten sowieso, aber kein Gradmesser für die Gesamtsituation. Auch die aktuelle Lage hält er für lösbar, die noch offenen Lücken im Dienstplan „in Abhängigkeit der ärztlichen Personalressourcen der Kliniken“ für schließbar. Schlimmstenfalls gelte: „Können bei Ausschöpfung aller Maßnahmen Notarztdienste nicht mehr freiwillig in Freizeit besetzt werden, besteht die Option einer freiwilligen Dienstbeauftragung von Kliniken. Der Notarzt führt dann die notärztliche Tätigkeit als klinikangestellter Arzt innerhalb seines Anstellungsverhältnisses aus.“ Hans Richter indes sucht Problemlösungen in einer stärkeren Kommunikation mit dem Ärzte-Netzwerk Ostsachsen und berichtet über einen ersten Erfolg: „Eine Klinik im Landkreis hat reagiert und fördert gegenwärtig die Bereitschaft junger Ärzte, sich am Notarztdienst zu beteiligen.“

Für besondere Fälle gäbe es übrigens auch den aus Bautzen, Dresden oder Senftenberg kommenden Notarzt per Hubschrauber. Doch der sollte nicht überbewertet werden, betont Andreas Kinscher: „Der darf zum Beispiel bei Nebel nicht fliegen und kann nachts gar nicht oder nur auf bestimmten Plätzen landen, die teilweise weit vom Notfallort entfernt sind.“ So oder so, es müssen Lösungen her, damit die beginnenden Notarzt-Lücken in Görlitz nicht größer werden, sagt der Dienstplaner und bleibt dabei: „Das Problem naht.“

