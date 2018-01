Not im Bus, Lärm im Block und eine Geheim-Choreo fürs Jubiläum Seit 85 Jahren wird in Weißwasser Eishockey gespielt. Die SZ feiert das mit einer Serie. Heute: unterwegs mit den Fans.

Um die 400 Fans aus Weißwasser hofften und bangten und sangen beim Gastspiel in Dresden am letzten Freitag. Dass trotz der Niederlage meistens nur die Füchsefans zu hören waren, ist Verdienst der harten Fanszene, die alles, wirklich alles geben. © Steffen Bistrosch

Weißwasser. Im Focus der Berichterstattung über Eishockey stehen in der Regel die Profis . Machen die Jungs auf dem Eis einen guten Job, wie vergangenes Jahr in Weißwasser, weckt das Begehrlichkeiten anderer Clubs, deren Kasse möglicherweise üppiger gefüllt ist. Ist die Fluktuation im Hockey allgemein groß, war sie diesmal nach der erfolgreichen Saison besonders hoch. Im Jahr eins nach dem Umbruch blieben die Leistungen des Teams hinter den Erwartungen zurück. Kurz vor Erreichen des Tabellenendes wurden mit Ranta und Hayes zwei Hoffnungsträger aus dem letzten Jahr „zurückgetauscht“. Wie sieht es in solchen Zeiten in der mehr oder weniger geplagten Fanseele aus, die Woche für Woche zu Heim- wie Auswärtsspielen geistert?

Für einen aktuellen Lagebericht buche ich einen Platz im Fan-Bus zum Auswärtsspiel nach Dresden, in die Höhle der (Eis-) Löwen. Abfahrt am Freitag, gegen 16 Uhr, Treffpunkt Geschäftsstelle in Weißwasser. Überraschung, etwa ein Drittel der Fans sind tatsächlich weiblich und es sind keine Spielerfrauen. Händeschütteln, kurze Vorstellung, Utensilien verpacken, Getränke verstauen und los. „Bitte keine Fotos, wir müssen uns erst umziehen!“ Ich halte mich strikt an die Anweisung und sehe derweil verstohlen nach, ob ich meinen bisher eher ungenutzten Fan-Schal wirklich mitführe. Glück gehabt.

Flaschen ploppen, alte Geschichten werden erzählt. Jemand hängt blaue Müllbeutel auf. Nächster Stopp, weitere Mitfahrer steigen zu. Mehr Plopps, aha: Bierflaschen können auch mit Zähnen geöffnet werden, die Geschichten werden bunter. Ich höre „wer, wann, wohin und warum heute nicht, aber nächste Woche bestimmt wieder“ fährt, Details über Fanfreundschaften in der Liga und über Orte, wo solche eher nicht bestehen. Ich erfahre, dass die Mitfahrer hier aus zwei Fangruppierungen kommen, Ronsen ist Protagonist bei den BlueSons, andere wie Karl oder Rocco Wortführer bei Collabo. Sebastian wird das Lexikon genannt.

Ausgiebig und bildhaft wird das existenzielle Problem eines reisenden Fans im Bus erörtert. Alle Facetten eines nicht nachlassenden Druckes bei gleichzeitiger Nachspeisung des Fankörpers werden beschrieben, ebenso wie praktische Lösungen. Dass der Hals einer Plasteflasche durch die hintere Seitentür passt und dadurch passt dann ? Ich beschließe für mich, Busse erst mal nicht mehr rechts zu überholen. Gesänge werden angestimmt, manchmal gemeinsam, dann im Wechsel, allerdings immer laut. Warm-up.

Ich atme tief. Es wird von früher erzählt, als alles anders war. Wie am Silvestermorgen 2013, in jener Nacht, als sich der Fanbus auf der Autobahn überschlug und Marcus aus dem Leben riss. Die anderen Acht im Transporter hatten pures Glück, mehr oder weniger. Sie reden nicht weiter drüber, nicht heute und am Liebsten gar nicht. An der Stadtgrenze zu Dresden interne Abstimmung, wer trägt dieses, wer macht später jenes. Choreo gibt’s heute keine besondere. Noch mal das Blau-Gelb aufhübschen. Der Bus stoppt. Jacken bleiben im Bus. Ein großes Aufgebot Polizei wartet und geleitet uns in die Halle. Ein Uniformierter begrüßt jeden einzeln und wünscht einen schönen Abend. In welcher Stadt bitte sind wir ausgestiegen?

Drinnen verteilt die Kampfschule Pelk vom Ordnungsdienst rote Bändchen ans Handgelenk für die Fans im Unterrang. Die Löwen haben das Sicherheitskonzept verbessert, sagen die Gäste. Das Catering im Betonbunker schleift. Bekannte in der langen Warteschlange. Auswärtssieg? Skepsis und Hoffnung. Die Mannschaften kommen aufs Eis. Die Halle wird voll, die Fans singen sich ein. DydydyNananaMomomo ? Treibstoff muss her. Bier in Ein-Liter-Henkelbechern...

Es wird eng im Block und laut. Martin drischt auf die Pauke. Von den Stehrängen wird in den Sitzplatzbereich gedrängt. Das ältere Ehepaar, dem inzwischen komplett die Sicht verdeckt wird, wird ein anderer Platz angeboten. Drüben, bei den Kindern. Die beiden quetschen sich durch die Meute, der Mann trägt ein Füchse-Trikot - und einen Gehstock. Die Frau ist dankbar, die Fans haben keine Zeit für Sentimentalitäten. Wo war mein Sitz eigentlich? Egal. Los jetzt: Karl und Rocco machen die Megafone scharf und klettern auf die Mauer. Letztes Jahr noch ist Karl von da oben fast drei Meter tief abgeschmiert, nix passiert. Fahnen werden geschwenkt. Ich sehe gar nichts. Dafür gibt’s auf die Ohren. „Uuuund alleeee!“, feuert es aus beiden Sprachrohren. Und sie tun es, infernalischer Lärm. Alle Löwenspieler heißen mit Nachnamen A...loch. Wusste ich gar nicht.

Das Spiel läuft. Die Füchse spielen gut mit, vergeben Chancen, Strafen hüben und drüben. Schmähgesänge. Guter Support der Gäste für ihr Team. Von den Dresdenern ist nicht viel zu hören. Das ändert sich nach dem Tor für die Hausherren, geschossen von einem Ex-Weißwasseraner. Zu blöd. Pause. „Wir schaffen das“, sagen Leute im Block, gehen PP und Bier holen.

Weiter, Dresden drückt und macht das zweite Ding rein. Der Support der Fans wird nicht weniger. Ranta macht endlich den Anschluss, die Stimmung steigt. Nächste Pause. „Wir schaffen das“, sagen Leute im Block, gehen PP und Bier holen. Das dritte Tor der Löwen lässt die Hoffnung erst schwinden, dann kämpfen die Füchse den Puck genau vor dem eigenen Fanblock rein. Endlich.

Dresden schwimmt, die Zeit verrinnt. Die Löwen treffen ins leere Tor. Ende. Enttäuschung kommt auf, das Support-Level bleibt aber hoch, die Blau-Gelben bedanken sich bei den Fans. Bei uns. Der Stadionsprecher fordert die blau-weißen Zuschauer ausdrücklich zum Bleiben auf, die Mannschaft kommt noch mal raus. Soso. Der Gästeblock macht Radau. Die Löwen kommen raus, schlechte Choreo. Die Füchse kommen aus der Kabine. Dyyynaaamoooo - so wird das gemacht.

Abreise. Die Polizei gibt Geleitschutz. Ronnsen sagt, mit Pelk an Bord gibt es keinen Stunk, man habe zu viel Respekt voreinander. Gut so. Im Bus klingen die Stimmen heiser und müde, niemand will sich die Enttäuschung anmerken lassen. Der Schiri war schlecht, die Füchse gut, beim nächsten Mal ? Ich denke an das Credo von Jörg im Forum auf der Fanhomepage. „Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum nächsten zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren.“ Passt. Obwohl wir nicht mit Sicherheit wissen, ob Churchill Dynamo-Fan war.

Hinter mir sitzt Steve. Er hat in dieser Saison erst zwei Auswärtsspiele verpasst. Voriges Jahr waren es vier. Meist kommt sein Bruder Marvin mit, manchmal beide Brüder und der Vater. Verrückt? „Du machst es, oder du machst es nicht.“ Teurer Spaß. Siebentausend letztes Jahr, schätzungsweise. Die Gesänge im Bus nehmen an Intensität zu. Jetzt erst recht. Sebastian erzählt. Er nimmt eher die Vorbereitungsspiele mit, die Auslandstour nach Ungarn dieses oder Dänemark letztes Jahr waren cool. Passt auch zum Ground Hopping. Bitte? Das Sammeln von Spielorten. Bei Wiki nachzulesen. Er hat jetzt 527 Stadien in 19 Ländern gesammelt. In Tschechien fehlt noch eine einzige überdachte Halle. Er erzählt von einer Tour, 3 500 Kilometer in zehn Tagen. Oder von der WM in Minsk, da kamen gleich TV-Teams, als sie die 15 Meter breite Fahne ausrollten. Er verbindet das mit Urlaub, Kultur und Sport. Alte Bekannte gibt’s überall. Todd Gill in Brünn etwa, Fred Caroll im polnischen Krynica.

Die nächste Tour nach Kaufbeuren wird thematisiert. Donnerstag reinfeiern in der Quetsche, ist schließlich Geburtstag. Fünfundachtzig. Die Oma? Der ESW, Mann. Dann gleich ins Allgäu. Zehn Stunden hin und genauso viele zurück. Und Sonnabend weiterfeiern. Und Sonntag Heimspiel. Mit der Choreo. Für drei Drittel steht die Planung. Sie haben sich das eine Menge Zeit und Geld kosten lassen. Zweieinhalbtausend so, denken sie. Vor dem Bayreuth-Spiel ist Probe. Hoffentlich sind die Flyer bis zum nächsten Freitag fertig. Und es wird Überraschungspakete zu kaufen geben. Wenn die Schals fertig sind, und die... Psssst, streng geheim.

Verdienen tun sie nichts dabei. Es geht um die Sache. Der Support in der Arena muss besser werden. Ronny meint, er bräuchte mal Zeit für die Familie, die anderen sagen: „Wir sind deine Familie!“, und meinen es so. Sie klatschen ein. Weißwasser. Wir verabschieden uns voneinander, Quetsche? Kaufbeuren? Nein und nein, denke ich leise und sage laut: „Geil Jungs!“. Das meine ich auch. Ganz ehrlich.

