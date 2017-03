Nostitzer Storchenpaar ist da Ungewöhnlich früh sind die Tiere auf ihrem Schornstein gelandet. Die Nachbarn hoffen nun auf Nachwuchs.

Auf unsrer Wiese gehet was ... Die Nostitzer Störche sind wieder da. © Uwe Soeder

Also diese beiden haben es jedes Jahr eilig. Das Storchenpaar in Nostitz ist wieder komplett. Und offensichtlich gefällt ihnen ihr Zuhause, denn sie sind fleißig auf Futtersuche. Da passt das Kinderlied „Auf unsrer Wiese gehet was ...“ ja prima. Entdeckt hat die Ankunft des ersten Storches bereits am 25. Februar Gerd Biebrach. Er wohnt gleich gegenüber und informierte Storchenfreund Andreas Baumgärtel, der sich die Geschichte ansah und nun mitteilen konnte: Auch das Weibchen mit dem ungewöhnlichen grünen Ring ist jetzt in Nostitz.

Der Vogelfreund aus Brohna bei Radibor, der auch Mitglied im Verein sächsischer Ornithologen ist und ehrenamtlich beim Beringen der Tiere hilft, beobachtet schon seit Jahrzehnten die Vogelwelt. Und freut sich jedes Jahr, wenn er aus Nostitz die Information von der Ankunft des Storches erhält. Vergangenen Dienstag konnte er sogar berichten, dass der erste Storch in Radibor angekommen ist. Und schmunzelnd berichtet er, dass dieser Storch, der nun schon das vierte Jahr in Radibor ist und 2009 in Rochlitz geboren wurde, im vergangenen Jahr das Storchenweibchen aus Brohna abgeworben hat. Nun ist er gespannt, ob die beiden auch diesmal wieder zusammenkommen.

Sylvia Noack, die in der Naturschutzstation Neschwitz das Thema Weißstorch und die Zählung der Paare und des Nachwuchses betreut, findet es schon ungewöhnlich, wenn Störche vor Ende März in die Region kommen. Aber gerade bei den Nostitzer Störchen ist das ja nun schon seit einigen Jahren zu beobachten. Und der Radiborer Storch ist ein sogenannter Westzieher, wurde schon mehrfach in Spanien beobachtet. Somit hat er es nicht so weit.

Förderrichtlinie wurde geändert

Nicht zufrieden mit der Hilfe für die Störche ist derzeit der Förderverein für das Biosphärenreservat. Seit vielen Jahren kümmern sich die Mitarbeiter um die Nester der Störche in den Kreisen Bautzen und Görlitz. Doch seit 2015 eine Förderrichtlinie geändert wurde, können die Kollegen nicht mehr auf Zuruf reagieren. Das konnten sie zwar im Vorfeld auch nicht immer, weil sie die Liste der zu reparierenden Horste vorher angemeldet haben. Aber jetzt müssen sie immer wieder darauf hinweisen, dass Kosten entstehen. Die Geschäftsführerin des Fördervereins, Annett Hertweck, musste so auch der Enso und einem Bürgermeister absagen.

Das Landesamt für Umwelt und Geologie glaubt, dass sich mit einer erneuten Änderung der Richtlinie im Dezember 2016 etwas verbessern wird, da erkannt wurde, dass die Maßnahmen für den Weißstorch nicht so weit zurückgedrängt werden sollten, so Sprecher Thomas Freitag. Für diesen Winter kam die Änderung offenbar zu spät. „Wir konnten nur wenige Projekte umsetzen“, sagt Annett Hertweck. Und nun sind die Störche im Anflug.

