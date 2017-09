Nostalgisches Gottleuba Mit alten Ansichtskarten will der medizinhistorische Verein jetzt der Zukunft helfen.

Das ist eine der vier Ansichtskarten, die es jetzt in einer neuen Auflage gibt. © Repro: Verein

Der Anblick ist etwas nostalgisch verklärt. Die colorierte Ansicht der Gottleubaer Heilstätte stammt aus ihren ersten Jahren. Zentral und bestimmend ist das 1911 schlossartige Kurmittelhaus. Schlossartig, mit dem weithin sichtbaren Glockenturm bestimmend ist es bis heute, aber leider in sehr schlechtem Zustand, vor allem wenn man genauer hinsieht. Das kritisieren Stadträte sowie der Verein der Medizinhistorischen Sammlungen immer wieder. Er hat nun vier alte Ansichtskarten neu herausgegeben. Damit will der Verein an die Geschichte erinnern und auf die Notwendigkeit etwas zu tun, aufmerksam machen.

Im Kurmittelhaus waren alle Therapieabteilungen und die gesamte Diagnostik untergebracht. Es gab Badebereiche für Männer und für Frauen, eine Moorabteilung mit direkter Verbindung zum Moorturm, in dem die Mooraufbereitung stattfand, einen großen Gymnastiksaal, Bereiche für andere Therapiearten. Zudem beherbergte das Gebäude die Röntgenabteilung, das Labor, einen Operationssaal und die Räume des Ärztlichen Direktors, so Sabine Brauweiler, Vorsitzende des Vereins, die jahrelang in der Klinik gearbeitet hat.

Anfang der 1990er-Jahre wurden fast alle Häuser des Klinikgeländes rekonstruiert und erweitert, Neubauten kamen hinzu. Das Kurmittelhaus wurde 1997 geschlossen, die Therapieräume befinden sich jetzt in den jeweiligen Fachkliniken. Bis heute ist an dem denkmalgeschützten Jugendstilgebäude nichts gemacht worden. Derzeit hat die Klinik auch weder Ideen noch Pläne, wie das zu ändern sei. (SZ/sab)

Ansichtskarten, Preis: je ein Euro, erhältlich in den Medizinhistorischen Sammlungen im Klinikgelände, geöffnet: Dienstag bis Donnerstag und Sonnabend, 13 bis 17 Uhr, sowie Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

