Nossens teuerstes Bauprojekt Ist der neue Rathaus- Anbau fertig, zieht das gesamte Hauptamt ein. Weihnachten soll das erste Obergeschoss stehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Reger Betrieb herrscht derzeit neben dem Rathaus (oben). Die Zeichnung (re.) zeigt den Blick von der Freiberger Straße. Die Konstruktion ganz links wird Rathaus und Neubau verbinden. Foto: Claudia Hübschmann, Visualisierung: Arnold Consult AG © claudia hübschmann Reger Betrieb herrscht derzeit neben dem Rathaus (oben). Die Zeichnung (re.) zeigt den Blick von der Freiberger Straße. Die Konstruktion ganz links wird Rathaus und Neubau verbinden. Foto: Claudia Hübschmann, Visualisierung: Arnold Consult AG



Seit der Eingemeindung von Leuben-Schleinitz und Ketzerbachtal hat Nossen 57 Ortsteile, dehnt sich das Stadtgebiet bis kurz vor Lommatzsch aus. Klar, dass dadurch das historische Rathaus am Markt längst zu knapp geworden ist. Darum hat der Stadtrat bereits im letzten Jahr den Bau eines modernen Anbaus an den denkmalgeschützten Verwaltungssitz beschlossen. Der Grundstein für die Erweiterungsbauten wurde jetzt gelegt. Und das sind die Fakten:

Die Dimension: 500-Quadratmeter werden bebaut, 16 neue Büros entstehen

In der jetzigen Baugrube, die durch den Abbruch zweier Altbauten entstanden ist, wird auf einer Grundfläche von 500 Quadratmetern der neue Anbau in die Höhe wachsen. Er werde zwei Stockwerke hoch, so Carmen Israel, Mitarbeiterin im Nossener Bauamt. „Es entstehen 16 neue Büroräume, ein Speisesaal, zwei Archivräume sowie Sanitär- und technische Räume. Als Verbindung zum bestehenden Rathaus wird ein Treppenhaus mit Aufzug gebaut.“ Sieben von 24 neuen Arbeitsplätzen für die Hauptverwaltung sollen sich nach Fertigstellung im Mansardengeschoss unterm Dach befinden. Der mit 73 Quadratmetern größte Raum wird der kombinierte Speiseraum mit Küche.

Der Zeitplan: Rohbau bis zum Frühjahr fertig. Letzte Arbeiten im April 2018

Laut Carmen Israel ist die Fertigstellung für den gesamten Neubau bis Ende April 2018 geplant. Die jetzt noch zu sehende, große Baulücke soll bereits bis Ende März nächsten Jahres verschwunden sein. Dann werde – verläuft alles wie bisher nach Plan – der Rohbau fertiggestellt sein und das Richtfest stünde an, sagt Israel. Entscheidend sei aber, dass das Wetter im kommenden Winter nicht zu kalt ausfällt.

Kräftiger, lang anhaltender Frost könnte zu Verzögerungen führen. Bis zum Jahresende dürfte Kälte aber kaum eine Rolle spielen. Bis Weihnachten soll das erste Obergeschoss fertiggestellt sein, so die Expertin.

Die Kosten: Millionenbetrag trotz Fördergeldern

Insgesamt sechs verschiedene Bau- und Planungsleistungen hat der Nossener Stadtrat bereits vergeben. Das reicht von Rohbau, Elektrotechnik, Brandmeldeanlage über Heizung und Sanitär bis hin zur Planung für Lüftung und Klima sowie der Archivanlage, teilt Israel mit. Die schon vergebenen Aufträge summieren sich auf exakt 1,586 Millionen Euro. Damit ist aber erst knapp die Hälfte der Gesamtkosten erreicht. Diese betragen laut Informationen der Stadt 3,27 Millionen Euro. Damit bleibt für Nossen noch einiges übrig – etwa 1,5 Millionen Euro kommen aus Fördermitteln.

Die Verbesserungen: Gehbehinderte bekommen barrierefreien Zugang

Bürgerbüro, Standesamt und Ordnungsamt werden unter anderem in den neuen Anbau ziehen. „Für deren Mitarbeiter und Bürger, die wegen Amtssachen ins Rathaus kommen, wird durch einen Aufzug und eine Rampe vom Anbau zum Haupteingang Barrierefreiheit erreicht und allen gehbehinderten Personen der Zugang zu den Sprechzimmern ermöglicht“, so Carmen Israel. Die Rathausangestellten erhielten endlich Arbeitsbedingungen entsprechend der Arbeitsstättenverordnung. Der Neubau bedeute daher für die Mitarbeiter einen Quantensprung. Eine neue Zufahrt zum Innenhof wird außerdem in den Anbau integriert. Diese können Mitarbeiter, die von der Freiberger Straße kommen, nutzen.

zur Startseite