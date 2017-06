Nossen verschiebt Beschluss Die Zukunft der Gemeinde ist nach wie vor völlig unklar. Meißen will genauere Information zur Finanzlage.

Uwe Anke, Nossens Bürgermeister, teilt in einem Schreiben mit, dass die ehemalige Gemeinde Krögis vorerst nicht eingemeindet wird. © Claudia Hübschmann

Der Stadtrat von Nossen wird vorerst dem Wunsch der Gemeinde Käbschütztal nicht nachkommen, die ehemalige Gemeinde Krögis einzugemeinden. Das teilte Nossens Bürgermeister Uwe Anke (parteilos) jetzt in einem Schreiben mit. Grund seien unterschiedliche Beschlusslagen in Käbschütztal und Meißen. Diese stünden im Widerspruch zueinander und ließen keinen Beschluss zu, der zu einer Lösung führe, so Anke. Während Käbschütztal möchte, das Meißen die ehemaligen Gemeinden Jahna-Löthain und Planitz-Deila einverleibt, ist die Stadt nur an Jahna-Löthain interessiert. Planitz-Deila hinge somit in der Luft.

Die Stadt Nossen sehe weiterhin einen erheblichen Verhandlungs- und Gesprächsbedarf, ehe im Stadtrat ein entsprechender Beschluss gefasst werden könne, heißt es weiter. Meißen hingegen hat vor allem Informationsbedarf. Eine mögliche Angliederung von Gemeindeteilen von Käbschütztal habe weitreichende Folgen für die Stadt Meißen, so Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). Um diese so genau wie möglich einschätzen zu können, seien mehr Informationen möglich. Meißen will beispielsweise genaue Auskunft über Fördermittelanträge, geplante Investitionen und einen aktuellen Stand zum Haushalt. Auch der Zustand und der Investitionsbedarf der Gemeindestraßen und von öffentlichen Gewässern, für welche die Gemeinde zuständig ist, soll exakt mitgeteilt werden, ebenso wie weit das Abwasserkonzept umgesetzt ist. Zudem seien für die Finanzverwaltung die Jahresabschlüsse der letzten zwei Jahre von Bedeutung.

Die Gemeinde Käbschütztal möchte 2018, spätestens 2019 ihre Selbstständigkeit aufgeben. Aus finanziellen Gründen sei sie nicht mehr in der Lage, eigenständig zu überleben. Entsprechende Anträge, Ortsteile zu übernehmen, wurden an Meißen und Nossen gestellt. Die ebenfalls infrage kommende Stadt Lommatzsch und die Gemeinde Klipphausen hatten schon im Vorfeld klargestellt, dass sie keinerlei Interesse an der Eingemeindung von Käbschütztal oder Teilen davon haben.

