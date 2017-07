Nossen hat eine Feuerwehr übrig Ein Rüstwagen soll jetzt unter den Hammer kommen.

Unter den Hammer kommt ein ausgedientes Fahrzeug der Nossener Feuerwehr. © SZ-Archiv/Steffen Unger

Wie die Verwaltung der Muldenstadt auf ihrer Internetseite mitteilt, soll ein Feuerwehrrüstwagen der Ortswehr Nossen veräußert werden. Demnach werde die Versteigerung des sogenannten Rüstwagens 2 beabsichtigt und soll laut Informationen von Hauptamtsleiterin Diana Beyer am 13. Juli durchgeführt werden. Das Feuerwehrfahrzeug werde durch das Auktionshaus Chemnitz, Alte Herrenhaider Straße 2 in 09228 Chemnitz-Wittgensdorf angeboten (siehe Link).

Derweil hat der Stadtrat, um den Brandschutzbedarf zu sichern, den Einsatz von zusätzlichen Haushaltsgeldern in einer Gesamthöhe von 38 000 Euro beschlossen. Knapp 7 000 Euro stehen nun für allgemeine Anschaffungen, etwa 18 000 Euro für die Beschäftigten und rund 14 500 Euro für den Erwerb von Vermögensgegenständen zur Investition in den Brandschutz zur Verfügung. Im Stadtrat am kommenden Donnerstag soll außerdem ein Beschluss zum Erwerb eines 310 000 Euro teuren Löschgruppenfahrzeugs für die Ortswehr Deutschenbora erfolgen. (SZ)

http://www.chemnitz-auktionshaus.de/index.htm

zur Startseite