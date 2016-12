Norweger würdigen Wustmanns Erbe Eine Schau weckt Erinnerungen an den großen Sohn Bad Schandaus. Sein Fundus ist immer noch einzigartig.

Synnöve Wustmann hält die Puppe in der Hand, die sie als Kind bekam, als sie mit ihren Eltern, Erich und Hildegard Wustmann beim Volk der Sami in Skandinavien lebte. Heute ist die Puppe im Museum in Bad Schandau ausgestellt. © Mike Jäger

Bad Schandaus. Eine ältere, rüstige Dame steht im Bad Schandauer Museum zwischen Exponaten der Erich-Wustmann-Ausstellung. Aus ihren frohen, blaugrauen Augen wischt sie sich ein kleines Tränchen, ihr Mund hat einen melancholischen Zug. Diese Dame ist Synnöve Wustmann, Tochter des Forschungsreisenden, Schriftstellers und berühmten Sohnes Bad Schandaus, Erich Wustmann. Für sie ist es immer wieder bewegend, an die Zeit mit ihren Eltern in Norwegen zu denken.

Dafür gab es jetzt wieder mal einen aktuellen Anlass. In Karasjok, einer Ortschaft hoch im Norden Norwegens, wurde eine Ausstellung zu Ehren ihres Vaters eröffnet. Von 1934 bis 1937 lebte Erich Wustmann mit Ehefrau Hildegard gemeinsam bei dem Volk der Sami, ehemals Lappen genannt. Synnöve, die erste Tochter der Wustmanns, wurde 1936 in Karasjok geborenen. Erinnerungen an diese frühe Kindheit hat Synnöve Wustmann keine mehr. Aber hier im Bad Schandauer Stadtmuseum an der Badallee gibt es etliche Erinnerungsstücke – zum Beispiel zwei kleine, in der Tracht der Sami gekleidete Puppen. Sie sind auf Schwarz-Weiß-Fotos von damals abgebildet. Diese Fotos hängen nun auch in Norwegen.

Vieles, was an die Reisen ihres Vaters erinnert, hatte Synnöve Wustmann schon vor Längerem dem Schandauer Museum zur Verfügung gestellt. Darunter Tonaufnahmen von den jahrhundertealten, einzigartigen Gesängen der Rentiernomaden, die ihr Vater auf Wachswalzen aufgenommen hat. Diese haben großen Wert, ebenso viele historische Film- und Fotoaufnahmen von der Lebensweise und der Tradition des Naturvolkes. Für die Sami ist die Sammlung des Völkerkundlers Erich Wustmann heute ein Schatz, der nicht nur materiellen, sondern auch emotionalen Wert hat.

Einladung ausgeschlagen

Für Synnöve Wustmann war es eine Ehre, zahlreiche Fotos für die Ausstellung in Karasjok zur Verfügung zu stellen. Ein Leben lang unterstützte sie ihren Vater, war seine „rechte Hand“, organisierte Vortragsreisen, redigierte seine Bücher, erledigte Korrespondenz und Büroarbeit. „Eine schöne und spannende Zeit“, fasst es Frau Wustmann heute zusammen. Mit den Leihgaben fürs Bad Schandauer Museum und jetzt für die Ausstellung in Karasjok führt sie quasi das Lebenswerk ihres Vaters fort. Mit Wehmut musste sie jedoch die Einladung zur Ausstellungseröffnung abschlagen, weil sie die weite Reise in den norwegischen Norden für sich als zu beschwerlich einschätzte. „Ich bin dort geboren, aber ich will nicht dorthin, um zu sterben“, resümiert sie. Aber man merkt, ihre Worte sind nicht ernst gemeint, sondern Eigenschutz.

Zu viel Sehnsucht verbindet sie mit dem Land und den Menschen im Norden. Ihre Patentante und viele Freunde stammen von dort. Neunmal reiste sie bereits nach Norwegen. „Man kann das eigentlich gar nicht abschließen, dazu sind die emotionalen Verbindungen zu groß“, sagt Synnöve Wustmann. Dann hält sie noch mal die rote Haube in der Hand, die Synnöve als Baby getragen hatte und die jetzt in Bad Schandau ausgestellt ist. Dann streicht sie über ein weiches, wärmendes Rentierfell. Der Traum von einem Wiedersehen mit ihrer nordischen Geburtsheimat lebt ganz offensichtlich fort.

Museum Bad Schandau, Badallee 10-11, geöffnet im Dezember, Di. bis So. 14 -17 Uhr, im Januar geschlossen

