Norweger betreiben künftig Asylheim Der Kreistag hat einer Firma aus Nordeuropa den Zuschlag für die Einrichtung in Kamenz erteilt. Das Unternehmen hat zuvor verschiedene Zusagen gemacht.

Das Flüchtlingsheim in Kamenz wird künftig von einer Firma aus Norwegen betrieben. © Wolfgang Wittchen

Das größte Asylheim im Landkreis an der Macherstraße in Kamenz wird künftig von einem norwegischen Unternehmen betrieben. Der Kreistag erteilte dem Anbieter aus Europas Norden jetzt den Zuschlag. Schon ab Juni wird die Firma Hero Norge für drei Jahre die Einrichtung mit insgesamt 400 Plätzen übernehmen. Zudem besteht die Option, den Vertrag im Anschluss um zwei Jahre zu verlängern.

Um den Betrieb des Asylheims hatten sich eine Handvoll Unternehmen beworben – darunter auch die bislang in Kamenz tätige Firma Human Care. Dem vorausgegangen war eine europaweite Ausschreibung. Die Norweger hatten nach Angaben der Kreisverwaltung schließlich das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet.

In Norwegen gilt Hero Norge als einer der größten Anbieter. Für sein Engagement in Kamenz habe sich die Firma verpflichtet, eine Tochtergesellschaft in Deutschland zu gründen, erklärt Landrat Michael Harig (CDU). Zudem gebe es eine Zusage seitens der Nordeuropäer, den Beschäftigten vor Ort eine Übernahme anzubieten.

Aktuell leben in dem Heim 343 Asylbewerber. Die Einrichtung war noch vor der Flüchtlingskrise als die zentrale Asylunterkunft für den Landkreis hergerichtet worden. In den Umbau des früheren Gebäudes der Polizeischule waren 3,7 Millionen Euro investiert worden. (SZ/sko)

