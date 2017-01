Norovirus greift um sich Die Zahl der Infektionen ist im Landkreis Meißen sehr hoch. Gegen die Krankheit gibt es nur ein Mittel.

Sich ein paar Tage krankschreiben lassen und viel Tee trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen – viel mehr kann man nicht machen, wenn man sich mit dem Norovirus – umgangssprachlich „Magen-Darm-Grippe“ – angesteckt hat. Besonders anfällig sind aber ohnehin nicht die Arbeitnehmer, sondern laut Robert-Koch-Institut Kinder unter fünf Jahren und Senioren über 70. © Claudia Hübschmann

Die Spitze des Eisbergs nennt Amtsärztin Petra Albrecht die aktuellen Zahlen der Norovirus-Erkrankungen im Landkreis Meißen. Denn es fließen nur die Infektionen in die Statistik der Landesuntersuchungsanstalt ein, die von einem Arzt labordiagnostisch bestätigt wurden. Rund 90 waren das in den letzten beiden Dezemberwochen, wöchentlich kommen Dutzende Neuinfektionen dazu.

„Es ist ein spürbarer Anstieg zu verzeichnen“, sagt Albrecht. Das zeigt der Vergleich mit den Vorjahren: Im gesamten Dezember 2014 gab es 108 Infektionen im Landkreis, 2015 waren es 54. Im Dezember des vergangenen Jahres wurden dagegen 177 Fälle gemeldet. Die Dunkelziffer ist vermutlich um einiges höher.

„Der für den Herbst/Winter typische Anstieg der übermittelten Norovirus-Infektionen trat in diesem Jahr deutlich früher und stärker auf als in den Vorjahren“, schreibt auch das Robert-Koch-Institut. Ursache könnte ein neuer Virustyp sein, den das Immunsystem noch nicht gewöhnt ist.

Beim Norovirus handelt es sich um einen besonders ansteckenden Erreger, der akute Magen-Darm-Erkrankungen – umgangssprachlich „Magen-Darm-Grippe“ – verursacht. Zu den Symptomen zählen Übelkeit, starker Brechreiz mit schwallartigem Erbrechen und Durchfälle, manchmal kommt leichtes Fieber dazu. „Auch wenn es sich in dem Moment anfühlt, als müsste man sterben, das Ganze ist meist nach drei bis vier Tagen wieder vorbei“, sagt Amtsärztin Petra Albrecht.

Wichtig sei es, in dieser Zeit zu Hause zu bleiben und viel zu trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Außerdem fehlen dem Körper Mineralstoffe, die zum Beispiel durch Traubenzucker und Salz ersetzt werden können, in der Apotheke gibt es auch spezielle Elektrolytlösungen zu kaufen. Bei immungeschwächten Personen, vor allem älteren Menschen und Kindern, könne der Flüssigkeitsverlust sogar solche Kreislaufprobleme verursachen, dass diese schließlich zum Tod führen.

Krank in den Unterricht

Kindergärten, Schulen und Altenheime, in denen sich die Viren leicht verbreiten können, bereiten sich daher besonders gründlich auf eine mögliche Infektionswelle vor. Im Meißner Senioren-Park Carpe Diem seien Noroviren laut Einrichtungsleiter Martin Lars Weber immer wieder einmal Thema, wenn auch nicht im Moment. Ein Notfallvorrat an Desinfektionsmitteln, Mundschutz und Arbeitsschutzbekleidung soll helfen, die Weiterverbreitung zu verhindern. Infizierte Bewohner werden gebeten, in ihren Zimmern zu bleiben, damit sie niemanden anstecken. Besucher sollen außerdem schon beim Betreten des Hauses die Hände desinfizieren.

„Hygiene ist oberste Priorität“, sagt auch Heike Eulenfeldt, die das Pflege- und Betreuungszentrum in Riesa leitet. Der Norovirus ist für sie aber „eine ganz normale Angelegenheit, da er ja jährlich immer wieder auftritt“. Eine echte Grippewelle fürchtet sie deutlich mehr als die Magen-Darm-Grippe: „Diese dauert länger und ist noch schwieriger zu verkraften.“

An der Grundschule „Bobersberg“ in Großenhain sind derzeit acht Kinder an Magen-Darm-Infekten erkrankt, wie Schulleiterin Monika Kroll auf SZ-Anfrage mitteilt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um Noroviren. Diese müssten von den Eltern an die Schule gemeldet werden. Die Zahl der kranken Kinder sei vor Weihnachten allerdings noch höher gewesen.

Das berichtet auch die Grundschule in Moritzburg. Vor den Feiertagen gab es dort eine kurze Welle der Magen-Darm-Grippe. „Ein paar Tage, dann war es bei den meisten schon wieder gut“, sagt Schulleiterin Urda Conrad. Die Eltern wurden über die Noroviren informiert, manche schickten ihre kranken Kinder aber trotzdem in den Unterricht. „Dann haben wir noch einmal ein strenges Schreiben hinterhergeschickt, dass wirklich nur Kinder zu uns kommen sollen, die gesund sind“, so die Schulleiterin. „Das hat dann offensichtlich geholfen.“

Der Magen-Darm-Grippe vorbeugen lässt sich nur durch regelmäßiges Händewaschen, sagt Amtsärztin Albrecht. Eine Impfung gibt es nicht. Erkrankte sollten möglichst eine eigene Toilette sowie eigene Handtücher benutzen und Textilien heiß waschen. Erst 48 Stunden nach Abklingen der Symptome ist der Erkrankte nicht mehr ansteckend. Grund zur Beunruhigung gibt es trotz der aktuellen Infektionswelle übrigens nicht. „Es gibt immer wieder Jahre mit deutlich mehr Erkrankungen“, so Amtsärztin Petra Albrecht.

