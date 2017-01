Norma wird nun doch größer Die Supermarktkette erweitert ihre Filiale. Möglicherweise löst sich in Krögis auch noch ein ganz anderes Problem.

Das Gezerre um die Erweiterung des Norma-Marktes in Krögis hat ein Ende. Jetzt endlich sollen die Bauarbeiten mit gut einem Jahr Verspätung beginnen und bis März dieses Jahres abgeschlossen sein. © Claudia Hübschmann

Was lange währt, wird gut, könnte man meinen. Die Erweiterung des Norma-Marktes in Krögis sollte schon vor einem Jahr abgeschlossen sein. Doch es konnte nicht begonnen werden, weil bürokratische Hürden zu umschiffen waren. Dabei ist das keine große Sache. Norma will die Flächen des ehemaligen Schlecker-Markes mit nutzen, damit die Verkaufsfläche von derzeit 800 auf dann 1 000 Quadratmeter erweitern. Damit soll nicht nur die Einkaufsqualität für die Kunden erhöht und die Warenpräsentation verbessert, sondern auch Leerstand beseitigt werden.

Doch dann war der Vermieter insolvent, verhandelt werden musste nun mit dem Zwangsverwalter. Als man endlich einig, der Vertrag bereits unterzeichnet war, kam das Landratsamt ins Spiel. Es forderte plötzlich ein Umweltverträglichkeitsgutachten. Dieses sollte klären, ob andere Händler in der Umgebung durch die Erweiterung der Verkaufsfläche Nachteile erleiden. Zu dieser Zeit hatte Norma schon mit Baufirmen gesprochen, die aber nicht beginnen konnten. Auch Kühlanlagen waren schon bestellt worden.

Doch das Landratsamt wollte erst mal ein Gutachten, ob von der Erweiterung nicht etwa ein Frischemarkt in Miltitz Auswirkungen spüren würde. Aus dem geplanten Baubeginn Dezember 2015 wurde März vorigen Jahres. Doch auch daraus wurde nichts. Jetzt endlich sind alle Hürden weggeräumt. „Zum Erweiterungsvorhaben unseres Norma-Marktes in Krögis können wir mitteilen, dass die Vorbereitungsmaßnahmen für die derzeit leerstehende Vergrößerungsfläche bereits begonnen wurden. Je nach Wetterlage ist die Beendigung der Bauarbeiten voraussichtlich im März 2017 zu erwarten“, so die neue Gebietsexpansionsleiterin von Norma Juliane Kubitz. Die durchzuführenden Arbeiten würden vorrangig während des laufenden Geschäftsbetriebes erfolgen. Geplant sei eine kurze Markt-Schließung von ein bis zwei Wochen nach dem Mauerdurchbruch zur Anpassung der Möblierung und technischen Einrichtungen an die neuen Gegebenheiten.

Der Automat ist weg

Doch nicht nur der Markt wird erweitert, möglicherweise gibt es noch ein weiteres Angebot. Seit Ende November ist der Geldautomat der Sparkasse Meißen in Krögis abgebaut. Die Gemeinde ist auf der Suche nach Ersatz. „Es gab verschiedene Verhandlungen mit Anbietern, jedoch liefen diese immer darauf hinaus, dass wir als Gemeinde Geld für den Automaten zahlen müssen. Das können wir uns in unserer finanziellen Situation überhaupt nicht leisten“, so Bürgermeister Uwe Klingor (CDU).

Vonseiten der Firma Norma wurden im Zusammenhang mit der derzeit fehlenden Bargeldversorgung gemeinsam mit der zuständigen Gemeindeverwaltung mögliche Alternativen diskutiert. „Dabei haben wir unsere Bereitschaft signalisiert, einen Aufstellplatz für den Geldautomaten zu stellen“, so Juliane Kubitz. Eine andere Möglichkeit, die Krögiser mit Bargeld zu versorgen, schließt sie allerdings aus. Es gab die Anfrage, ob Norma nicht selbst Geld auszahlen könne, wie es beispielsweise im Edeka-Markt in Stauchitz praktiziert wird. Ab einem Einkauf von 20 Euro können die Kunden dort 200 Euro Bargeld an der Kasse abheben. Bei Norma ist das jedoch nicht möglich. „Geld auszuzahlen geht generell nicht, dafür sind die technischen Voraussetzungen nicht gegeben. Zudem müsste das dann deutschlandweit umgesetzt werden, denn einer Ausnahme für Krögis wurde nicht zugestimmt“, so die Gebiets-Expansionsleiterin.

Bargeld vom Händler?

Ralf Krumbiegel, Sprecher der Sparkasse Meißen, widerspricht. „Norma verfügt über entsprechende Technik, ist die letzte Supermarktkette, die kein Bargeld auszahlt. Aber wir können sie natürlich nicht zwingen.“ Die Sparkasse habe mit verschiedenen Händlern in Krögis wegen einer Bargeldagentur gesprochen. Mit einem sei man sich nun handelseinig. Derzeit würden Verträge aufgesetzt und die technischen Voraussetzungen geschaffen. Bei wem die Bargeldagentur eingerichtet werden soll, will Krumbiegel derzeit noch nicht sagen. „Ich gehe davon aus, dass Mitte Januar die Geldauszahlung beginnen kann“, sagt er. Kunden der Sparkasse könnten dann täglich kostenlos bis zu 200 Euro Bargeld mit ihrer EC-Karte und der Geheimzahl abheben. An einen bestimmten Umsatz in dem Geschäft, in dem die Bargeldagentur eingerichtet wird, solle dies nicht gebunden werden.

Einen Norma-Markt gibt es in Krögis schon seit 26 Jahren. 1990 wurden die Waren in einem Gebäude mit 300 Quadratmetern Verkaufsfläche angeboten. Ende 2005 wurde das neu gebaute jetzige Objekt eröffnet, in dem auch ein Fleischer und ein Bäcker, ein Getränkemarkt zu finden sind. Wesentlich vorangetrieben hatte die jetzt geplante Erweiterung des Marktes der damalige Gebietsleiter Heinz Gerber. Das Werk vollenden kann er nicht. Er ging inzwischen in den Ruhestand.

