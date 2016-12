Norma kann kommen Der Discounter und Großharthau schließen einen Vertrag. Die Voraussetzung dafür, dass ein Markt gebaut werden kann.

Für den geplanten Neubau eines Discounters des Unternehmens Norma in Großharthau haben die Gemeinderäte nun weitere Weichen gestellt. Mit dem Beschluss eines städtepartnerschaftlichen Vertrags haben sie die Basis dafür geschaffen, dass Norma einen Bebauungsplan erstellen kann. Er ist Grundvoraussetzung für das Projekt an der Wesenitzaue direkt an der B 6. „Weil wir als Gemeinde die Planungshoheit haben, ist dieser Vertrag notwendig“, so Großharthaus Bürgermeister Jens Krauße. Darin festgeschrieben ist unter anderem, dass allein Norma die Planungskosten trägt. Norma plant in Großharthau einen 1 000 Quadratmeter großen Einkaufsmarkt mit Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln zu errichten. Das Grundstück im Ortszentrum habe sich das Unternehmen gesichert, wie Jens Krauße sagte. Offen blieb, wann der Markt frühestens eröffnen könnte. Bemühungen für einen Einkaufsmarkt gibt es seit Jahren. (cm)

