Norm erfüllt für Meisterschaft Jasmin Baumert glänzt bei den Landestitelkämpfen in Zwickau. Ihre Leistungskurve zeigt im Blockmehrkampf nach oben.

© Steffen Unger

Leichtathletik. Bei hochsommerlichen Temperaturen gingen drei U 16-Mädchen vom HSV 1923 Pulsnitz am Sonnabend bei den Landesmeisterschaften im Blockmehrkampf in Zwickau an den Start. Die zu absolvierenden Disziplinen waren 80 m Hürden, Hochsprung, 100 m, Speerwurf und Weitsprung. Laura Bär startete in der W 14 und verbesserte sich im Hürdenlauf auf 13,27 Sek. Auch die 14,05 Sek. im 100-m-Sprint waren Bestzeit. Leider lief es in den Sprungdisziplinen nicht optimal und im Speerwurf war kein gültiger Versuch dabei. Damit konnte sie nicht in den Medaillenkampf eingreifen.

Jasmin Baumert und Lea Paulsen starteten in der W 15. Beide erwischten einen super Tag und die Bestleistungen purzelten. Lea schaffte im Speerwurf mit 32,41 m sogar die Norm für die Mitteldeutschen Meisterschaften. Am Ende standen für sie 2 453 Punkte und der siebente Platz im Protokoll. Jasmin zeigte weiter eine aufsteigende Leistungskurve in allen Disziplinen. Hervorzuheben sind die 100 m in 12,84 Sek. und die 12,35 Sek. im 80-m-Hürdenlauf. Mit 2 603 Punkten belegte sie Platz drei. Damit hat sie die Norm für die Deutsche Meisterschaft im Blockmehrkampf erreicht. (dp)

