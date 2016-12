Nordstraße gesperrt Die Arbeiten für die Ansiedlung von Daimler gehen voran. Damit es dort Trinkwasser gibt, baut die Ewag kräftig im Ortsteil.

Die Nordstraße in Bernbruch wird gesperrt. © Steffen Unger

Die 500-Mio-Euro-Investition von Daimler nimmt weiter Fahrt auf. Das neue Industriegebiet „Bernbruch-Nord“ entsteht gleich neben dem Gewerbegebiet „Am Ochsenberg“ – auf 52 Hektar. Mindestens das erste Baufeld ist dem Batteriehersteller vorbehalten. Es ist 18,4 Hektar groß. Jetzt geht es um die Medien. Aufgrund der Fortführung der Verlegung der Trinkwasserleitung für das Industriegebiet durch die Ewag Kamenz ist es notwendig, die Nordstraße in der Ortslage Bernbruch vom 3. Januar 2017 bis voraussichtlich 31. März für den Verkehr in beide Richtungen voll zu sperren. „Die Zufahrt zu den Grundstücken und den ansässigen Gewerbetreibenden ist jederzeit gegeben“, informiert die Stadtverwaltung. Eine Umleitung in Richtung Kamenz sowie in die Gegenrichtung ist ausgeschildert. Der Test mit dem kleinen Kreisel an der Obi-Kreuzung wird übrigens erst nach der Erschließung stattfinden. (szo)

