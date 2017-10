Norddeutschland fährt auf Bitter Bei einem Preisausschreiben der Radeberger Liqueurfabrik kam jede Menge „Fanpost“ aus dem hohen Norden. Dafür gibt’s nun eine Überraschung!

So sehen Sieger-Karten aus: Biertheater-Chef Jens Richter (l.) und Liqueurfabrik-Chef Thomas Tiebel haben jetzt die Gewinner des Radeberger-Bitter-Gewinnspiels ausgelost. Aus über tausend Einsendungen. © Thorsten Eckert

Es geht ja in Radeberg nach wie vor das Gerücht um, dass außerhalb der Stadt zwar viele das hier gebraute Bier kennen, aber nicht wissen, dass es dazu auch eine Stadt gibt. Ob das Gleiche auch für die Fans des Radeberger Bitters gilt, darüber schweigt sich die Gerüchteküche in Radeberg aus …

Thomas Tiebel, Chef der Radeberger Liqueurfabrik an der Hauptstraße, geht jedenfalls davon aus, dass seine Kunden wissen, dass es nicht nur seinen Likör, sondern auch die dazugehörende Stadt Radeberg gibt. „Und wir wollten unseren Kunden die Stadt einfach mal ein Stück näherbringen“, sagt er. Und war deshalb gemeinsam mit Jens Richter vom benachbarten Biertheater auf die Idee zu einem Gewinnspiel gekommen. Da Jens Richter bekanntlich nicht „nur“ Chef des Biertheaters, sondern auch gleich noch der beiden Hotels „Kaiserhof“ und „Sportwelt“ ist, wurde kurzerhand ein spannendes Paket geschnürt. Als Hauptgewinn lockte ein Wochenende in Radeberg, samt Biertheaterbesuch und Menü. Hinzu kamen natürlich Besichtigungen der Liqueurfabrik und Präsentpackungen, die auf die Gewinnspielteilnehmer warteten. „Wir arbeiten ja schon länger beim Thema Tourismusförderung für Radeberg zusammen, das lag es einfach nahe, dass wir den Leuten Radeberg nun gemeinsam sozusagen flüssig näher bringen“, freut sich Thomas Tiebel. Und er freut sich auch, „dass die Resonanz wirklich groß war“.

Über tausend Einsendungen

Deutschlandweit waren in den Regalen der Geschäfte seit Mai die Bitter-Flaschen mit einem sogenannten „Überhänger“ bestückt gewesen, auf dem für Radeberg und das Gewinnspiel geworben wurde. „Weit über tausend Einsendungen haben uns erreicht; vor allem aus Nord- und Süddeutschland“, verrät der Liqueurfabrikchef. „Auch sehr aufwendige Bastelarbeiten waren dabei, die Leute haben sich wirklich große Mühe gegeben“, präsentierte Thomas Tiebel jetzt die Einsendungen. Denn in seinem Gastraum an der Hauptstraße wurden nun die Gewinner ausgelost. Eine Familie aus Stade bei Bremen kann sich auf einen Besuch in Radeberg freuen. „Es macht uns schon ein bisschen stolz, dass unser Bitter auch weit über Sachsen hinaus so beliebt ist“, gibt Thomas Tiebel unumwunden zu. Und weil die Resonanz so groß war, sagt er, wird es im kommenden Jahr wohl erneut ein Gewinnspiel geben, verrät er schon mal.

Der Radeberger Bitter ist dabei längst ein echter Werbeträger für Radeberg. Um die zehntausend Besucher melden sich alljährlich zu Führungen durch die Liqueurfabrik an – und natürlich macht der Bitter allein durch seinen Namen auch eine Menge Reklame für Radeberg. In den meisten großen Handelsketten ist er zu bekommen, viele – auch durchaus renommierte – Hotels und Gaststätten in ganz Deutschland und Österreich haben den Bitter auf der Getränkekarte. Und nicht zuletzt holt sich der Bitter ja auch regelmäßig internationale Preise. Jüngstes Beispiel im August: Die Fachzeitschrift „Mixology“, ein Magazin für Barkultur, testete Kräuterbitter und setzte den Radeberger Bitter auf Platz 1.

Also die Fans des Bitters aus Radeberg dürften durchaus Bescheid wissen, dass es zum Bitter auch eine Stadt gibt …

