Nomos spendet Prüfungsuhren Die Absolventen der Uhrmacherschule erwartet ein besonderer Lohn.

Die renommierte Uhrenfirma Nomos spendet wertvolle Uhren für Absolventen. © Archiv: Kamprath

Auch in diesem Jahr spendet die Uhrenfirma Nomos aus Glashütte Prüfungsuhren für die Schülerinnen und Schüler der Glashütter Uhrentechnik. Die Einzelteile für eine Uhr kosten 1 430 Euro. Davon übernimmt die Firma 1 245 Euro, die restlichen 185 Euro bezahlt der Landkreis.

Wenn die 27 Absolventen der Uhrmacherschule in diesem Jahr ihre Prüfungen bestanden haben, können sie ihre Uhren dem Kreis für 185 Euro pro Stück abkaufen. Die Uhrmacherschule ist eine Außenstelle des beruflichen Schulzentrums „Otto Lilienthal“ Freital-Dippoldiswalde. Träger der Schule ist der Landkreis. Er muss den Schülern zur Vorbereitung auf ihre Abschlussprüfung Uhren bereitstellen. In der Prüfung müssen die Schüler nachweisen, dass sie die Technik, die Wartung und den Service an den Uhren beherrschen. Die Spende im Gesamtwert von 33 615 Euro durch Nomos hilft dabei. Die Kreisräte haben die Spende einstimmig angenommen. (SZ/wer)

