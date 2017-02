Nomos Glashütte räumt wieder Preise ab Die Uhrenmanufaktur holt bei der „Goldenen Unruh“ gleich zwei erste Plätze. Auch die Mitbewerber können sich freuen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Nomos Glashütte, Metro Datum Gangreserve © Nomos Nomos Glashütte, Metro Datum Gangreserve

Nomos Glashütte, Tangomat

Glashütte Original, Senator Chronometer

Die Mitarbeiter des Uhrenherstellers Nomos Glashütte dürften sich an gute Nachrichten gewöhnt haben. Es vergeht kaum ein Monat, in dem der Hersteller ohne einen Preis bleibt. Und dieser Trend scheint sich fortzusetzen. Denn am Dienstagabend hat Nomos erneut erste Preise geholt, diesmal bei der Uhrenwahl Goldene Unruh.

Dieser renommierte Uhrenpreis wird vom Nachrichtenmagazin Focus, dessen Online-Portal und dem Uhren-Magazin vergeben. Bei der diesjährigen Preisverleihung, die im Münchener Auktionshaus Ketterer Kunst stattfand und von der Sky-Moderatorin Viola Weiss moderiert wurde, durfte die Nomos-Geschäftsführung gleich dreimal auf die Bühne. Die Modelle Tangomat und Metro Datum Gangreserve holten wie schon bei der Uhrenwahl 2016 erste Plätze. Der Zeitmesser Lambda tiefblau schaffte es auf einen zweiten Platz. Damit ist Nomos Glashütte erneut der erfolgreichste Uhrenhersteller bei dieser Wahl und konnte an den Erfolg von 2016 anknüpfen. Damals holte das Modell Lambda 39 schwarzgold einen dritten Platz.

Auch beim Mitbewerber Glashütte Original dürfte man zufrieden sein. Nach einem Siegerplatz im vorigen Jahr holte die Manufaktur diesmal mit dem Senator Chronometer einen ersten und mit dem Modell Senator Excellence einen zweiten Platz. Auch der Mitbewerber Lange war erfolgreich und sicherte sich mit dem Zeitmesser Saxonia Mondphase einen zweiten und mit der Saxonia Thin einen dritten Platz. Alles in allem dominierten die Glashütter Firmen erneut diese Uhrenwahl.

An der hatten sich mehr als 21 000 Leser und Nutzer beteiligt. Diese konnten wie in den Vorjahren ihre Favoriten in fünf verschiedenen Preiskategorien wählen, sagt Thomas Wanka, Chefredakteur des Uhren-Magazins. Zusammen mit dem Chefredakteur des Focus, Robert Schneider, überreichte er am Abend den Vertretern der ausgezeichneten Hersteller ihre Preise.

Die Goldene Unruh wird seit 1998 vergeben. In diesem Jahr traten insgesamt 285 Kandidaten an. In dem zweistufigen Wettbewerb hatten es zwölf Uhren aus Glashütte unter die letzten 50 geschafft.

Die Redaktion des Uhren-Magazins vergab außerdem den Sonderpreis „Goldmedaille Technik“. Dieser ging an den schweizerischen Hersteller Chopard, der die Jury mit seinem Modell L.U.C Full Strike überzeugte.

zur Startseite