Nomos Glashütte holt Designpreis Zum wiederholten Mal gibt es einen Preis. Bisher hat die Firma schon mehr als 100 bekommen.

Ahoi neomatik Atlantik hat den German Design Award gewonnen. Die Uhr kostet 3 160 Euro. © Foto: PR

Der Uhrenhersteller Nomos Glashütte hat erneut einen wichtigen Preis eingeheimst. Wie das Unternehmen informiert, habe das Modell Ahoi in der neuen Ausführung neomatik Atlantik im Wettbewerb des renommierten German Design Award gewonnen. Von Nomos-Designer Thomas Höhnel entworfen, gilt die Ahoi als sportliche Interpretation des Klassikers Tangente.

Ausgestattet mit dem superflachen Nomos-Automatikkaliber DUW 3001 und mit kleinerem Durchmesser von 36 Millimetern, wurde Ahoi neomatik Atlantik erst auf der diesjährigen Uhrenmesse in Basel Baselworld vorgestellt. Mit ihrer geradlinigen Formgebung habe das Modell Ahoi die Fachjury des Rates für Formgebung überzeugt, informiert Unternehmenssprecherin Jasmin Denk: Die Uhr ist mit einem leicht gewölbten, entspiegelten Saphirglas ausgestattet. Das fast schwarze, aber eigentlich Ozean-dunkle Zifferblatt machen den Zeitmesser jung und modern, so Frau Denk. Der Boden lasse sich verschrauben. Deshalb ist die Uhr wasserdicht bis 200 Meter. Der Flankenschutz bringt die Krone in Sicherheit. Die aus Roségold gefertigten Stunden- und Minutenzeiger sowie der orangerote Sekundenzeiger heben sich vom dunklen Zifferblatt ab. Zudem verfügt die Uhr über ein Textilarmband, das über wie unter Wasser sehr robust ist.

Nomos Glashütte hat nach eigenen Angaben bisher insgesamt 140 Preise für Design und Qualität erhalten. Der German Design Award ist nach iF und Good Design Award die dritte international bedeutende Design-Auszeichnung für das Nomos-Modell Ahoi. „Wir freuen uns riesig. Eine solch wichtige Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung und zusätzlicher Ansporn für unsere Arbeit!“, kommentiert Nomos-Marken-Chefin Judith Borowski die Auszeichnung.

