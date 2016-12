Nomos Glashütte gewinnt Design-Preis Die Uhr Minimatik hat erneut einen Preis für ihr Design abgeräumt. Es ist der fünfte in Folge.

Die Minimatik aus dem Hause Nomos hat erneut einen Preis für ihr Design bekommen. © PR

Der Uhrenhersteller Nomos Glashütte hat mit der Uhr Minimatik den German Design Award 2017 gewonnen. Wie das Unternehmen informiert, habe die Uhr durch ihre Formgebung überzeugt. Nach Red Dot, Good Design Award, iF Gold Award und der Auszeichnung als „Uhr des Jahres“ ist der German Design Award bereits der fünfte wichtige Preis in Folge für Minimatik, teilt Firmensprecherin Ute Fischer-Graf mit.

„Dass unser jüngstes Modell so viel hoch dotierten Zuspruch erfährt, freut uns riesig: Solche Uhren machen glücklich!“, kommentiert Marken-Chefin Judith Borowski die Siegesserie. Der Preis wird vom Rat für Formgebung ausgelobt. Die Preisverleihung findet im Frühjahr 2017 in Frankfurt am Main statt. (SZ/mb)

