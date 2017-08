Nötigung von Stadtwerke-Kunden Unseriöse Vertreter anderer Stromlieferanten geben sich als MSW-Mitarbeiter aus und drängen zu einen neuen Vertrag.

In den vergangenen Tagen und Wochen sind vermehrt Meißner Bürger auf die Meißner Stadtwerke (MSW) zugekommen, weil sie bei einem Haustürgeschäft zu einer Vertragsunterschrift für Stromlieferungsverträge genötigt wurden.

Einzelne Vertreter anderer Energielieferanten sind in unregelmäßigen Abständen in Meißen unterwegs und geben sich unter anderem als Mitarbeiter der Meißner Stadtwerke aus. „Oft wird uns berichtet, dass sie sich dadurch Einlass verschaffen und die Wohnung nicht eher verlassen, bis eine Unterschrift getätigt worden ist. Viele Kunden wissen nichts von ihrem 14-tägigen Widerrufsrechts beziehungsweise merken erst, wenn es zu spät ist, dass sie gar nicht mit der MSW, sondern einem dritten Anbieter einen Stromliefervertrag geschlossen haben“, so Lilly Schneider, die bei den Meißner Stadtwerken für die Öffentlichkeitsarbeit und für das Marketing verantwortlich ist.

Die Betroffenen können sich bei den Stadtwerken melden, wenn sie Fragen zum Thema haben beziehungsweise einen Widerruf machen möchten, so die Sprecherin. (SZ)

