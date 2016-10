Nötigung auf der Autobahn Uhyst/Bautzen. Ein dreister Drängler war am Montag gegen 16.10 Uhr auf der Autobahn zwischen Uhyst und der Rastanlage Oberlausitz-Süd unterwegs. Ein Zeuge schilderte, dass er mit seinem Mercedes Vito auf der linken Spur fuhr und dabei war, mehrere Lkw zu überholen. Vor sich hatte der Mann zudem weitere Fahrzeuge, die sich ebenfalls überholten. Plötzlich soll sich dem Mercedes ein grauer VW Golf mit hoher Geschwindigkeit von hinten genähert haben. Das Auto fuhr dicht auf und gab mehrere Male die Lichthupe. Schließlich nutzte der VW eine kleine Lücke zwischen zwei Lkw und überholte den Mercedes rechts. Der Zeuge und sein Beifahrer merkten sich Details zu dem Drängler und notierten sich das Kennzeichen des VW. Die Verkehrspolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Der VW-Fahrer steht im Verdacht eine Nötigung im Straßenverkehr.

Renault fährt auf Nissan auf Bischofswerda. Ein Auffahrunfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der Neustädter Straße in Bischofswerda. Eine Renault-Fahrerin bemerkte offenbar zu spät, dass ein Nissan Primera vor ihr verkehrsbedingt anhielt und fuhr auf das Auto auf. Dabei wurde die 50-jährige Fahrerin des Nissan leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 12000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass die 49-jährige Renault-Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr zudem ein Ergebnis von 2,18 Promille. Die Beamten begleiteten die Frau zur Blutentnahme.

Wieder Rentner verschwunden Kamenz. Die Polizei hat am Montagabend in Kamenz einen vermissten 86-Jährigen gesucht. Der Senior war spurlos aus einem Heim an der Christian-Weißmantel-Straße verschwunden. Neben mehreren Polizisten wurde auch ein Fährtenhund der Polizei zur Fahndung nach dem Mann eingesetzt. Eine Streife erspähte den 86-Jährigen schließlich auf der Jesauer Straße. Ein Rettungswagen brachte den Senior vorsorglich in ein Krankenhaus. Es handelt sich übrigens um den gleichen Mann, der schon am Sonntag gesucht werden musste.

Zwei Autos gestohlen Sohland/Bautzen. In der Nacht zu Dienstag entwendeten Diebe in Sohland ein Auto. Der VW Jetta stand sich an der Zittauer Straße. Die silberne Limousine hat das Kennzeichen BZ-LA 118. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Auch in Bautzen schlugen Autodiebe zu. In der Zeit zwischen Sonnabend- und Montagnachmittag entwendeten die Unbekannten auf der Beethovenstraße einen Skoda Octavia. Den Zeitwert des Autos mit dem Kennzeichen BZ-EJ 360 bezifferte der Eigentümer mit etwa 8000 Euro.

Drei Verletzte bei Unfall Ohorn. Ein Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurden, ereignete sich am Montagmorgen in Ohorn. Ein VW Beetle und ein Fiat Panda befuhren hintereinander die Pulsnitzer Straße. Als plötzlich ein Reh die Straße querte, bremste der 29-jährige Fahrer des Beetle. Das erkannte der 42 Jahre alte Fiat-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrer und ein Beifahrer im VW leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen bezifferte sich auf etwa 1500 Euro.

Falsches Gewinnversprechen Bautzen. Betrüger haben am Montagmorgen versucht, eine 84-jährige Dame aus Bautzen hereinzulegen. Die Kriminellen meldeten sich telefonisch bei der Seniorin und offerierten ihr einen Gewinn von rund 30000 Euro. Um an die Summe zu gelangen, sollte die Frau Geschenk-Gutscheine im Wert von rund 900 Euro erwerben und die Betrüger anschließend wieder zurückrufen. Vermutlich hatten es die Kriminellen auf die Gutschein-Codes abgesehen. Die Rentnerin durchschaute das falsche Gewinnversprechen. Sie kaufte keine Gutscheine und informierte die Polizei.