Noch zwei Millionen Euro für Lohnzuschüsse übrig Der neue Chef der sächsischen Arbeitsagenturen nimmt Langzeitarbeitslose in Schutz – und bietet Firmenchefs Geld.

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen sinkt weiter, aber noch immer sind mehr als 58 000 Männer und Frauen langzeitarbeitslos. Sie haben seit mehr als einem Jahr keine Stelle und keine Weiterbildung bekommen. Zum Teil liege das an „Vorurteilen“, sagte am Mittwoch Klaus-Peter Hansen, der neue Chef der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit.

Laut Hansen brauchen Langzeitarbeitslose mehr Möglichkeiten, Personalentscheider von sich zu überzeugen. „Viele dieser Frauen und Männer können und wollen arbeiten“, sagte der Behördenchef, der aus der Oberlausitz stammt und nun in Chemnitz arbeitet. Sachsens Jobcenter haben nach seinen Angaben noch mehr als zwei Millionen Euro für Lohn-Zuschüsse zur Verfügung, falls Bewerber eine längere Einarbeitungszeit brauchen. Derzeit bekommen 8 430 Sachsen solche Eingliederungszuschüsse, die bis zur Hälfte des Lohns ausmachen können. Das Geld kann bis zu zwölf Monate lang fließen, für schwerbehinderte Menschen drei Jahre.

Bewegung: Fast 16 000 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr

In Sachsen sind nun 143 694 Menschen arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es noch fast 16 000 mehr. Auch im Oktober ging die Arbeitslosigkeit zurück, wie zu dieser Jahreszeit üblich. Allerdings stieg die Zahl der „Arbeitsuchenden“ leicht: auf 263 498. Dazu zählen auch Menschen, die eine Kündigung zum Jahresende bekommen haben und sich deswegen schon jetzt bei der Arbeitsagentur melden mussten. Nicht als arbeitslos gelten in der Statistik auch Ein-Euro-Jobber, das sind derzeit 9 924. In Deutschland insgesamt gelten derzeit 2,54 Millionen Menschen als arbeitslos.

Vergleich: Hohe Arbeitslosigkeit in Görlitz, niedrige in Dippoldiswalde

Die niedrigsten Arbeitslosenquoten in Sachsen melden derzeit Klingenthal und Dippoldiswalde mit etwa vier Prozent. Dagegen haben Görlitz mit 11,8 und Weißwasser mit 8,9 Prozent noch immer sehr hohe Arbeitslosenquoten. In der Stadt Görlitz sind fast 4 000 Menschen arbeitslos gemeldet. Zum Vergleich: in Dresden fast 20 000, in Leipzig fast 24 000. Im deutschen Durchschnitt liegt die Arbeitslosenquote bei 5,8 Prozent. Sachsen liegt mit 6,8 Prozent darüber. Doch die Arbeitslosigkeit sinkt, auch weil ein Teil der Erwerbslosen ins Rentenalter kommt. Die Zahl der sächsischen Arbeitslosen über 55 Jahre ist im Laufe der vergangenen zwölf Monate um 4 600 geschrumpft. Andererseits melden sich zunehmend Flüchtlinge arbeitslos: in Sachsen bisher 6 265, vor allem Syrer.

Angebot: Mehr als 33 000 freie Stellen in Sachsen

Die Chancen auf einen Arbeitsplatz stehen in Sachsen laut Hansen „auch in den kommenden Monaten recht gut“. Mehr als 33 000 freie Stellen lassen sich in den Computern finden. Alleine im Oktober wurden mehr als 9 500 neue gemeldet, allerdings waren das etwas weniger als noch im September und als vor einem Jahr. Leiharbeitsfirmen stellten das größte Angebot: Sie könnten mehr als 11 000 Sachsen unterbringen. Doch die Arbeitsagenturen kennen auch fast 4 000 Stellenangebote, die direkt aus der Industrie kommen und fast 3 000 aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. Auch im Handel und im stark beschäftigten Baugewerbe sind mehr als je 2 000 Stellen zu besetzten, im Gastgewerbe 1 500. Hansen wies darauf hin, dass die Beschäftigung in Sachsen gestiegen ist – jedenfalls auf sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Nach ersten Hochrechnungen waren im August rund 1,563 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 23 700 mehr als ein Jahr zuvor. Geschrumpft ist dagegen die Zahl der Minijobber, wie das Statistische Landesamt berichtete. Im Durchschnitt des Jahres 2015 ging deren Zahl um rund 17 000 zurück. Zugleich gab es auch rund 7 000 Selbstständige weniger. Insgesamt schrumpfte die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen demnach voriges Jahr erstmals seit 2009 um 3 200 auf 2,014 Millionen.

