Noch zu viel Splitt auf der Straße

Der Splitt auf der Colditzer Straße wurde abgekehrt. © André Braun

Zwar ist die Kehrmaschine in der Colditzer Straße zum Einsatz gekommen. Doch mit dem Ergebnis war die Kommune nicht zufrieden, wie Bauamtsleiter Thomas Schröder am Donnerstagabend im Technischen Ausschuss erklärte. Die Straße hat eine Oberflächenbehandlung bekommen. Wahrscheinlich weil das aufgebrachte Material zu feinkörnig war und die Kommune wegen der enormen Staubentwicklung Wasser zum Ablöschen aufbringen ließ, haben sich Wulste gebildet. Die und weiteres Material hat die Kehrmaschine nicht abtragen können. „Wir haben der Firma daraufhin einen Termin zur Nachberäumung gesetzt. Weil sie den nicht einhielt, haben wir anderweitig eine Kehrung veranlasst und stellen die Kosten jetzt der Firma in Rechnung“, erklärte der Amtsleiter.

Neben der Colditzer Straße haben auch der Donnerberg und die Karl-Liebknecht-Straße eine Oberflächenbehandlung bekommen. Auf Letztgenannter soll es ähnliche Probleme mit aufwirbelndem Staub gegeben haben. Bis 3. November soll auch von diesen beiden Straßen der nicht eingefahrene Splitt weggeräumt sein. Passiert das nicht, drohte Schröder auch dort eine sogenannte Ersatzvornahme auf Kosten der Baufirma an. (DA/sig)

