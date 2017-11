Noch zu grün RB Leipzig ärgert sich nach dem 2:2 in Leverkusen über „dumme Gegentore“ – und muss es in Monaco besser machen.

RB-Verteidiger Willy Orban (r.) hat im Duell mit Leverkusens Julian Brandt das Nachsehen. Leipzig scheitert bei Bayer am schwachen Abwehrverhalten. Foto: dpa/Marius Becker © dpa

Zwei Elfmeter, ein Platzverweis, kein Sieger – mit der wilden Generalprobe für die Champions League wollte sich Ralph Hasenhüttl nicht lange aufhalten. Kurz nach dem 2:2 in Leverkusen nahm der Leipziger Trainer die nächste Partie ins Visier. Den durchwachsenen Bundesliga-Auftritt seines Teams wertete er nur bedingt als Mutmacher für die knifflige Aufgabe am Dienstag: „In Monaco müssen wir gewinnen, da reicht ein 2:2 nicht. Da dürfen wir solche Geschenke nicht machen und solche Spiele aus der Hand geben.“

Zwar konnte der Fußball-Lehrer mit dem Remis gegen die starke Werkself eigentlich gut leben, trauerte aber der vertanen Chance nach, den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Gleich zweimal ging sein Team nach den Elfmetertoren von Timo Werner und Emil Forsberg in Führung, schlug daraus jedoch zu wenig Kapital. Das war vor allem deshalb ärgerlich, weil die Leverkusener nach dem Platzverweis für Benjamin Henrichs fast eine ganze Halbzeit in Unterzahl spielen mussten. „Mit elf gegen zehn ist das schon bitter, wenn man den Sieg nicht mit nach Hause nimmt“, klagte Torschütze Werner, „dumm war, wie wir die Gegentore bekommen haben.“

Zwar bleibt RB erster Verfolger des FC Bayern, verspielte die Tuchfühlung zum Spitzenreiter aber leichtfertig. Fragen nach dem bereits auf sechs Zähler angewachsenen Rückstand ließen Hasenhüttl jedoch kalt. „Auf die Tabelle guckt ihr mehr als ich“, entgegnete er den Medienvertretern, „für mich ist es nicht so entscheidend wie für euch, dass wir ein paar Punkte hinter Bayern sind.“ Das betont auch Verteidiger Willi Orban: „Es ist nicht unsere Aufgabe, denen immer Druck zu machen. Wir müssen schauen, dass wir reifer werden.“

Tatsächlich mangelte es den Leipzigern in Leverkusen an jener Reife, die eine stabile Spitzenmannschaft in solchen Situationen auszeichnet. „Vor dem Spiel hätte ich den Punkt unterschrieben. Nach dem Spiel tue ich mich schwer damit, weil die Chance da war, den Sack zuzumachen“, kommentierte Hasenhüttl, „bei Überzahl sind wir noch ein bisschen grün. In Sachen Entwicklungsschritten fehlt uns noch etwas.“ Nach Meinung von Orban kostete der verpasste Sieg jedoch kein Selbstvertrauen: „Wir gehen trotzdem mit breiter Brust in das Spiel gegen Monaco. Wir wollen da alles raushauen und dort gewinnen.“

Das Lob von Hasenhüttl, der Leverkusen als „Champions-League-Kandidaten“ bezeichnete, kam nicht von ungefähr. Nach dürftigem Start kämpften sich die Leverkusener zurück in die Partie. Leon Patrick Bailey und Kevin Volland in Unterzahl trafen zum verdienten Remis. Nur kurz erhitzte es die Gemüter, dass Bayer vor dem ersten Treffer den Angriff fortsetzte, obwohl Leipzigs Naby Keita verletzt am Boden lag. Hasenhüttl wollte sich jedoch weder darüber noch über das Foul an seinem Spieler, das nicht geahndet worden war, beschweren. „Ich habe mich mehr über unser Abwehrverhalten geärgert als darüber, dass Bayer weitergespielt hat“, sagte der RB-Trainer – und genau da liegt das Leipziger Problem. (dpa, mit sid)

