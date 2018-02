Noch viel Platz im Kalender Der Verein Treibhaus stellt Freizeitgruppen an der Zwingerstraße Räume zur Verfügung. Ende des Jahres muss das Projekt laufen.

Eine Seniorentanzgruppe trifft sich jede Woche in der Tanzscheune an der Zwingerstraße, Das Haus des Frauenvereins Regenbogen wird jetzt vom soziokulturellen Verein Treibhaus betrieben. © Dietmar Thomas

Döbeln. Im Oktober hatte der Verein Treibhaus die Räume des Frauenzentrums Regenbogen an der Zwingerstraße übernommen, nachdem dieser seine Arbeit eingestellt hatte (DA berichtete). 600 Quadratmeter Fläche stehen für die Nutzung durch Vereine und Gruppen zur Verfügung. „Es gibt immer mal wieder neues Interesse, wir haben aber noch freie Kapazitäten“, sagte Judith Sophie Schilling, Geschäftsführerin des Vereins Treibhaus. Ein Jahr lang will der Verein versuchen, das Haus zum Laufen zu bringen. „Wir sind auf gutem Weg, es kostendeckend zu betreiben. Wenn es nach 2018 aber Bestand haben soll, brauchen wir Leute, die die Räume nutzen“, sagte sie. Treibhaus erhebt eine Pauschale zur Deckung der Kosten.

Mehrere Gruppen nutzen die Räume regelmäßig. Einige wie die Seniorensportgruppe, Ladysport und eine Bautanzgruppe sind noch vom Frauenverein übrig geblieben. Auch eine Thaibox-Gruppe trifft sich jede Woche zum Training, In anderen Räumen hat sich das Nähcafé des Vereins Treibhaus eingerichtet, das an der Zwingerstraße besserer Bedingungen vorfindet als im Haus der Demokratie. Auch die Musikergruppe Döbeln City Allstars hat sich eingemietet. Einige Räume werden von Fotografen genutzt. „Auch zu dem Seminarraum im Haus kommen Anfragen. Dort gibt es zum Beispiel Kurse der Volkshochschule. Auf so etwas sind wir angewiesen“, sagte Judith Sophie Schilling. Im Kalender gebe es noch viele Zeiten, die frei sind. „Wir werden auf unserer Internetseite mit dem Angebot präsenter werden.“

Einige Freizeitgruppen des Frauenvereins hatten sich nach dessen Auflösung in alle Winde zerstreut. „Viele Frauen wollten nicht mehr“, so die Geschäftsführerin. Es gebe aber noch Kontakte zu den Frauen, nicht zuletzt über die ehemalige Schatzmeisterin Marina Schulze, die den Verein nach 23 Jahren noch abwickelt und mit einem Büro in der Immobilie eingemietet ist.

Der Frauenverein hatte im vergangenen Jahr aus personellen und finanziellen Gründen das Handtuch geworfen. Nach einer Anzeige hatten Fördermittelgeber die Finanzierung gestrichen, Professionelle Mitarbeiterinnen mussten entlassen werden. Das hatte den Verein in eine Abwärtsspirale gebracht.

So weit will es Treibhaus nicht kommen lassen. „Wir werden uns für das Projekt nicht verschulden“, sagte Judith Sophie Schilling. Bis Ende des Jahres muss es sich selbst tragen.

