Noch schnelleres Internet für Ortsteile 730 Zittauer Haushalte sollen von der Millionenförderung für den Breitbandausbau profitieren.

Vom Breitbandbausbau sollen bald 730 Haushalte in den nördlichen Ortsteilen Zittaus profitieren. © Symbolbild: dpa

Zittau/Landkreis. Von den 64 Millionen Euro Förderung für den weiteren Ausbau des schnellen Internets, die Landrat Bernd Lange (CDU) kürzlich in Berlin symbolisch übergeben bekam, sind 2,8 Millionen Euro für Zittau vorgesehen. „Schwerpunkt sind wiederum die nördlichen Ortsteile“, teilte Wirtschaftsförderin Gloria Heymann auf Anfrage mit. „Es profitieren gemäß zugrundeliegender Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse etwa 730 Haushalte.“

Große Teile der Kernstadt und der südlichen Ortsteile waren bereits 2013 von der Telekom ohne staatliche Förderung an das Turbo-Internet, das 50 Megabit erreicht, angeschlossen worden. Mit Förderung und unter der Federführung der Stadt folgten ein paar Monate später die nördlichen Ortsteile. Allerdings ist das Netz dort nicht so schnell wie in Zittau. Haushalte, die damals schon mit zwei Megabit surften, wurden gar nicht bedacht. Nun soll ein deutlich höherer Wert erreicht werden. Die Telekommunikationsfirmen wie die Telekom bauen dort nicht auf eigene Kosten aus, weil sich das im dünn besiedelten Raum nicht rechnet. Nach der Ausschreibung der Arbeiten wird klar sein, wie viel Geld die Stadt zuschießen muss. „Die Erfahrung aus den letzten Ausschreibungen zeigt, wie weit die Schätzungen von den tatsächlichen Ausschreibungsergebnissen abweichen können“, so die Wirtschaftsförderin. Das letzte Wort vor der Umsetzung hat der Stadtrat. (SZ/tm)

