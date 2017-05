Gut zu wissen Noch Schandfleck, bald Schmuckstück Im Kreischaer Erbgericht entstehen Wohnungen. Die Investoren mussten unfreiwillig warten. Doch nun wird gebaut.

Das alte Erbgericht (Mitte) in Kreischa wird zum Wohnhaus umgebaut. Der Denkmalbau und seit Kurzem auch noch das Haus Am Mühlgraben 1 (rechts hinten) gehören nun der Schloß Borthen GmbH. © Andreas Weihs

Etwas klobig ragt der alte Gasthof „Zum Erbgericht“ aus der Kreischaer Ortsmitte heraus. Fenster sind mit Brettern zugenagelt, der Putz blättert ab und die Fassade ist längst grau. Seit vielen Jahren schon steht der Denkmalbau am Haußmannplatz leer. Es ist ein Schandfleck. Doch das soll sich ändern. Aus dem massiven ortsbildprägenden Mehrgeschosser soll schon bald ein echtes Schmuckstück werden. Im Erbgericht sollen 15 Wohnungen, zwei Gewerbeeinheiten und ein Parkgebäude entstehen. Die Dohnaer Firma Schloß Borthen hatte das Gebäude im Jahr 2012 von der Gemeinde Kreischa abgekauft – und erhielt vor Kurzem das Baurecht.

Noch im Juni soll die Sanierung samt dem Umbau zum Mietshaus beginnen – mit rund einem Jahr Verspätung. Denn ursprünglich sollten die Bauarbeiten schon im vergangenen Sommer starten.

Dann aber musste der neuen Eigentümer wegen Brand- und Denkmalschutz noch einmal an seinen Bauplänen nacharbeiten. Es ging dabei laut dem Investor aber vor allem um zusätzliche Rettungswege. Die derzeit zwei separaten Treppenhäuser sollten dazu miteinander verbunden werden. Nach monatelangem Warten gab es aber grünes Licht vom Landratsamt. Die Zeit habe bereits gedrängt. Denn mit dem Kaufvertrag hatte sich die Firma Schloß Borthen verpflichtet, die „mit Sicherheit mehr als zwei Millionen Euro teure“ Sanierung des Erbgerichts vorzunehmen – dieses Jahr wäre die entsprechende Frist abgelaufen. Dann wäre die Immobilie zurück an die Gemeinde Kreischa gefallen. Die war damals froh, das Gebäude an einen seriösen Investor verkaufen zu können. Laut Bürgermeister Frank Schöning (BFK) sei ein Abriss nicht möglich gewesen, weil das Erbgericht ein wichtiges Gebäude mit ortsgeschichtlicher Bedeutung sei.

Die Anfänge des Gasthofs sollen bis 1470 zurückreichen. Früher war er ein beliebtes Ausflugsziel, auch viele Dresdner kamen mit der Straßenbahn nach Kreischa, um im Erbgericht einzukehren. Das Lokal wurde 1974 an die Gemeinde verkauft, nachdem der letzte Besitzer verstorben war. Noch zu DDR-Zeiten reparierte die Gemeinde das Haus notdürftig.

Seit September 2001 steht es leer. Die Gemeinde suchte jahrelang einen Investor. Es gab immer wieder Ideen, das Erbgericht zu beleben, etwa als „Haus des Gastes“, Pension oder Hotel – ohne Erfolg. Das Erbgericht verfiel, 2010 drohte dann sogar der Abriss des Saals. Schließlich fand sich mit Schloss Borthen ein Eigentümer.

Vor Ablauf der Frist kommt der Baustart für die neuen Besitzer nun zur rechten Zeit. Miteigentümer Achim Bernhardt rechnet nun mit einer etwa anderthalbjährigen Bauzeit. Ab dem Frühjahr 2019 könnten so die ersten Mieter einziehen. Bedarf an Mietwohnungen in Kreischa gibt es laut Schöning ständig. Vermarktet worden sind die künftigen Wohnungen im Erbgericht zwar noch nicht. „Aber es gab tatsächlich schon Anfragen von potenziellen Mietern“, erklärt Bernhardt. „Wenn jemand weiß, dass er 2019 hierher ziehen möchte, kann er aber schon an uns herantreten.“ Grundrisse von den Mietwohnungen könne man sich ebenfalls bereits anschauen.

15 Wohnungen sind auf 1 400 Quadratmetern geplant, mehrere Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen mit Terrasse oder Balkon. Ein Teil davon wird durch einen Aufzug barrierefrei sein. Ziel des Investors sei es dabei, dass sowohl junge Leute, Familien und Ältere ins Erbgericht einziehen. In der Nähe des Erbgerichts befinden sich nicht nur die Schule und die Kita, sondern auch das Ärztehaus und ein Einkaufsmarkt. Außerdem sind auf 200 Quadratmetern im Erdgeschoss ein kleiner und ein großer Laden geplant. Darüber hinaus sollen 31 Parkplätze in einem neuen Gebäude untergebracht werden, das ebenerdig mit dem Haupthaus im Innenhof gebaut wird.

Das bislang gemeindeeigene Grundstück und das noch nicht sanierte darauf stehende Wohnhaus Am Mühlgraben 1 dahinter ist außerdem auch an Schloss Borthen verkauft worden – Kreischas Gemeinderat stimmte dem Verkauf für 75 000 Euro vor Kurzem zu. Der Preis liegt Schöning zufolge knapp über dem Verkehrswert. Laut Bernhardt wohnen dort noch zwei Mietparteien. Es gebe insgesamt sechs Wohnungen. Zwischendurch gab es seitens der Gemeinde Gedankenspiele, in den leeren Wohnungen Asylbewerber unterzubringen. Das war aber mit dem Rückgang der Zuweisungen im Vorjahr vom Tisch. Auch für dieses Haus ist Bernhardt zufolge eine Frischekur geplant. Ob das parallel zum Umbau des Erbgerichts geschieht oder erst danach, sei derzeit noch offen.

zur Startseite