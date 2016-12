Noch Platz für Obdachlose

Trotz des Kälteeinbruchs ist noch genug Platz im Pirnaer Obdachlosenheim auf der Rottwerndorfer Straße. Das teilt Stadtsprecher Thomas Gockel auf SZ-Anfrage mit. Im November übernachteten elf Personen in dem Heim, in dem es insgesamt 20 Betten gibt. „In der Einrichtung bekommen die Menschen saubere Kleidung, sie haben die Möglichkeit, sich zu duschen und können Lebensmittel in einem Kühlschrank lagern“, sagt Gockel. (hui)

zur Startseite